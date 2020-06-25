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Сериал "Банды Лондона" получил второй сезон и новое руководство

Сериал "Банды Лондона" получил второй сезон и новое руководство
Обновлено 22:39 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Сеть Cinemax, принадлежащая каналу HBO, отказалась от работы над проектом. Производством новых эпизодов займется канал AMC.

Когда именно начнутся съемки, пока не уточняется. Его премьера должна состояться в 2022 году.

Сериал "Банды Лондона" переносит зрителей в центр войны между двумя группировками. Причиной противостояния становится убийство главаря одной из банд, которое нарушает и без того хрупкий баланс криминального мира Лондона.

Главные роли исполнили Джо Коул и Сопе Дирису.

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Первый сезон, состоящий из девяти эпизодов, вышел в апреле 2020 года. Одним из режиссеров сериала выступил создатель дилогии "Рейд" Гарет Эванс. Постановкой первого сезона сериала вместе с Эвансом занимались Ксавье Жанс и Корин Харди.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Банды Лондона.

Автор:

Телеграф
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