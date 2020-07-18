Влад Яма устроил нежную фотосессия с женой: только тешатся (Фото)

Лилия Яма поделилась в соцсети новыми солнечными фотографиями, на которых позирует со своим известным супругом - украинским хореографом Владом Ямой.

На официальной странице в Инстаграм супруги выглядят совершенно безмятежно.

Счастливые Влад и Лилия нежно смотрят друг другу в глаза и создается впечатление, будто пара находится в совершенно другом, далеком нам мире.

Новые фотографии излучают невероятную заботу, нежность и любовь.

View this post on Instagram A post shared by Liliya Yama (@liliya_yama) on Jul 17, 2020 at 9:40am PDT

"Круто чувствовать себя разной в объективе фотокамеры. Отпустить все и быть другой. Это как психотерапия, хотя нет - медитация, когда ты здесь и сейчас", - прокомментировала семейную фотосессию Лилия.

Подписчики пары оставили позитивные отзывы и близко 3 тысяч лайков: "Вы невероятно красивые", "Такие чувственные и искренние", "Это фото шедевры", "Очень нежно и натурально, класс".