Влад Яма устроил нежную фотосессия с женой: только тешатся (Фото)

На официальной странице в Инстаграм супруги выглядят совершенно безмятежно.
Счастливые Влад и Лилия нежно смотрят друг другу в глаза и создается впечатление, будто пара находится в совершенно другом, далеком нам мире.
Новые фотографии излучают невероятную заботу, нежность и любовь.
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"Круто чувствовать себя разной в объективе фотокамеры. Отпустить все и быть другой. Это как психотерапия, хотя нет - медитация, когда ты здесь и сейчас", - прокомментировала семейную фотосессию Лилия.
Подписчики пары оставили позитивные отзывы и близко 3 тысяч лайков: "Вы невероятно красивые", "Такие чувственные и искренние", "Это фото шедевры", "Очень нежно и натурально, класс".