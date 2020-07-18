Все собрались у Кати: Дмитрий Комаров с супругой покрасовались на концерте "Світського життя"

Ведущий программы Мир наизнанку на 1+1 Дмитрий Комаров со своей женой, моделью и ведущей Александрой Кучеренко, посетили грандиозный концерт программы, что прошел в ботаническом саду им. Гришко.
Дмитрий и Александра вместе позировали на красной дорожке. Снимки получились очень милыми так. как пара постоянно держалась за руки и обнималась.
"Какой-то красавчик в костюме посмел взять меня за руку", — шутливо подписала снимок в Instgram Александра.
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Какой-то красавчик в костюме посмел взять меня за руку @komarovmir, ты не знаешь, кто он?) P.S. Спасибо @svitsketv за красивый концерт в Ботаническом саду к 15-летию программы! В эфире скоро на 1+1 ⠀ Photo: @aleksey.ankhimov Style: @katerinarutman Muah: @mua_school_kyiv
Мисс Украина 2016 для мероприятия выбрала короткое цветочное платье с рукавами-фонариками, что подчеркнуло стройную фигуру модели. Завершила образ босоножками на невысоком каблуке в тон к платью и сумочкой бежевого цвета. Волосы Саша связала в низкий хвост, который колнами спадал на одно плече.
Дмитрий Комаров примерил светлый костюм в клетку и коричневые туфли. Рубашку подобрал в тон к костюму - серую.