Все собрались у Кати: Дмитрий Комаров с супругой покрасовались на концерте "Світського життя"

15-летие программы Кати Осадчей "Світське життя" собрало весь украинский шоу бизнес. Исключением не стал и известный украинский путешественник Дмитрий Комаров, который пришел на событие со своей супругой.

Ведущий программы Мир наизнанку на 1+1 Дмитрий Комаров со своей женой, моделью и ведущей Александрой Кучеренко, посетили грандиозный концерт программы, что прошел в ботаническом саду им. Гришко.

Дмитрий и Александра вместе позировали на красной дорожке. Снимки получились очень милыми так. как пара постоянно держалась за руки и обнималась.

"Какой-то красавчик в костюме посмел взять меня за руку", — шутливо подписала снимок в Instgram Александра.

Мисс Украина 2016 для мероприятия выбрала короткое цветочное платье с рукавами-фонариками, что подчеркнуло стройную фигуру модели. Завершила образ босоножками на невысоком каблуке в тон к платью и сумочкой бежевого цвета. Волосы Саша связала в низкий хвост, который колнами спадал на одно плече.

Дмитрий Комаров примерил светлый костюм в клетку и коричневые туфли. Рубашку подобрал в тон к костюму - серую.