Дмитрий Комаров устроил жене путешествие-сюрприз (Фото)

Дмитрий признался, что еще в пятницу 19.00 никуда не собирался ехать, но приглашение знакомого на авиаслет заставило его организовать активные выходные.

Телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров, который отпраздновал 37-й день рождения, устроил спонтанное путешествие на Западную Украину для жены Александры.

Так, пара провела активные выходные во Львове и Карпатах.

За ночь Дмитрий и Александра доехали до Львова, где посетили "огненное кафе", а затем отправились в Коломыю на мероприятие.

Спонтанность. Экспомты. Принцип действовать сегодня и сейчас, а не "с понедельника" - этому меня учит моя работа, ставшая стилем жизни. Времени не много – вне зависимости от того, 18 вам лет или 80.

Время – ресурс, который невозможно восполнить и вернуть. Цените его. Используйте. Не упускайте. Все, бросаю телефон и поехал, отметил Комаров.