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Дмитрий Комаров устроил жене путешествие-сюрприз (Фото)

Дмитрий Комаров устроил жене путешествие-сюрприз (Фото)
08:50 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram.com
Дмитрий признался, что еще в пятницу 19.00 никуда не собирался ехать, но приглашение знакомого на авиаслет заставило его организовать активные выходные.

Телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров, который отпраздновал 37-й день рождения, устроил спонтанное путешествие на Западную Украину для жены Александры.

Так, пара провела активные выходные во Львове и Карпатах.

За ночь Дмитрий и Александра доехали до Львова, где посетили "огненное кафе", а затем отправились в Коломыю на мероприятие. 

 
 
 
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Пятница. Я встал в 5, в 10-30 мы закончили снимать социальные ролики и пошел мой обычный рабочий день - с десятками переговоров, конференций, монтажом программ. В 19-00 я был на работе и уезжать не планировал. Телевизионщику трудно делить жизнь на рабочие и выходные дни - у нас воскресенья зачастую мало чем отличаются от четвергов. Но тут был фактор, который подталкивал меня «что-то придумать» - на 4-х дневный тест-драйв мне дали новый Land Rover Defender, чтобы узнать мнение «бывалого» об этой необычной машине. У меня самого Defender 110 прошлого поколения - по сути «УАЗ» и вездеход, способный проехать любое болото. Шумный, мужской, некомфортный, но не видящий препятствий. Поэтому мне было интересно протестировать абсолютно новое поколение. Учитывая сумасшедшую занятость, я думал поехать куда-то в леса под Киевом. Если бы не смс от пилота Игоря Табанюка, с которым мы в прошлом году установили рекорд и сняли фильм: «Приезжай к нам в Коломыю на авиаслет». Напомню, восьмой час вечера. Пятница. А слет завтра)) Смотрю карту. Понимаю, что ехать 8-10 часов. А надо еще жену @aakuchurenko предупредить)) 5-7 минут работы с картой, быстрые размышления, и вот решение готово: разбиваем дорогу в Карпаты на 2 части: ночью едем во Львов, немного спим, немного гуляем. И успеваем на вечернюю часть слета в Коломыю, чтобы полетать над горами, а заодно машину тестировать как раз в ее стихии – в горах. Я позвонил жене и сказал: «Хочешь сейчас во Львов?»)) Ночью мы выехали. Обожаю Львов. Мы погуляли всего 2-3 часа, но это было волшебно. Город с невероятной атмосферой. Я десятки раз был во Львове, но в этот раз жена открыла для меня «огненный кофе» в шахте. Фантастика! Смотрите видео и подробности в сториз. А потом была Коломыя, друзья-пилоты, невероятные полеты на закате в горах, Говерла в облаках, вкусная гуцульская еда. Подробности в сториз. Спонтанность. Экспомты. Принцип действовать сегодня и сейчас, а не «с понедельника» - этому меня учит моя работа, ставшая стилем жизни. Времени не много – вне зависимости от того, 18 вам лет или 80. Время – ресурс, который невозможно восполнить и вернуть. Цените его. Используйте. Не упускайте. Все, бросаю телефон и поехал) #мандруйУкраїною

Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

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Спонтанность. Экспомты. Принцип действовать сегодня и сейчас, а не "с понедельника" - этому меня учит моя работа, ставшая стилем жизни. Времени не много – вне зависимости от того, 18 вам лет или 80.

Время – ресурс, который невозможно восполнить и вернуть. Цените его. Используйте. Не упускайте. Все, бросаю телефон и поехал, отметил Комаров.

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Отдых, Путешествия, Дмитрий Комаров.

Автор:

Телеграф
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