Свадьба принцессы Беатрис: появились первые фото с тайного венчания в Виндзоре

В пятницу, 17 июля, стало известно, что внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Мапелли-Моцци провели тайную церемонию бракосочетания.

Известно, что молодожены поженились на небольшой частной церемонии в часовне Всех Святых в Королевской ложе Виндзора.

Королевская семья опубликовала новые фото на Facebook.

Принцесса Беатриче была одета в старинное платье Нормана Хартнелла и инкрустированную бриллиантами тиару королевы Марии, которая непосредственно принадлежит ее Величеству Королеве.

Известно, что королева Елизавета II эту же тиару надевала на собственную свадьбу с принцем Филиппом в 1947 году.

"Поздравляем Преосвященную княгиню Беатриче и господина Эдоардо Мапелли Моззи!", - говорится в публикации.

Принцесса Беатриче и ее возлюбленный отпраздновали свою свадьбу в тесном кругу людей.

На опубликованных снимках видно, что счастливые супруги стоят рядом с ее величеством Королевой и герцогом Эдинбургским.

Отметим, что о замужестве принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци было известно еще в сентябре прошлого года. Пара познакомилась в 2018 году, а уже через год итальянский аристократ решился все-таки подарить обручальное кольцо с бриллиантом.

Напомним, что герцоги Сассекские не намерены останавливаться на одном ребенке. К тому же, как ранее говорила сама Меган Маркл, она хочет создать очень большую семью.