Снова беременна? СМИ разузнали о планах Меган Маркл и принца Гарри

Похоже, герцоги Сассекские не намерены останавливаться на одном ребенке. К тому же, как ранее говорила сама Меган Маркл, она хочет создать очень большую семью.

О планах принца Гарри и Меган Маркл недавно разузнали журналисты издания The Daily Express, ссылаясь на людей, близких к королевской семье Британии.

Несмотря на то, что супруги официально отказались от королевских титулов и переехали в Америку, парочка всерьез подумывает о пополнении в семье. "Они действительно хотят еще одного ребенка. Меган давно говорила о том, что у нее будет двое детей", - сообщают инсайдеры.

Стоит отметить, что недавно бывший дворецкий принцессы Дианы рассказывал в одном из интервью о том, что у Меган скоро будет еще один ребенок.

"Думаю, у Меган скоро снова будет ребенок", - сказал мужчина тогда журналистам.

Напомним, что у принца Гарри и его супруги уже есть сын Арчи, который родился 6 мая 2019 года. Первенец герцогов Сассекских занимает седьмое место в очереди на британский королевский престол.

View this post on Instagram A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on May 8, 2019 at 8:39am PDT

Как сообщало ранее, слушания по делу Меган Маркл, подавшей в суд на ряд британских таблоидов за публикацию личной переписки с ее отцом, продолжаются.