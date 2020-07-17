Снова беременна? СМИ разузнали о планах Меган Маркл и принца Гарри

О планах принца Гарри и Меган Маркл недавно разузнали журналисты издания The Daily Express, ссылаясь на людей, близких к королевской семье Британии.
Несмотря на то, что супруги официально отказались от королевских титулов и переехали в Америку, парочка всерьез подумывает о пополнении в семье. "Они действительно хотят еще одного ребенка. Меган давно говорила о том, что у нее будет двое детей", - сообщают инсайдеры.
Стоит отметить, что недавно бывший дворецкий принцессы Дианы рассказывал в одном из интервью о том, что у Меган скоро будет еще один ребенок.
"Думаю, у Меган скоро снова будет ребенок", - сказал мужчина тогда журналистам.
Напомним, что у принца Гарри и его супруги уже есть сын Арчи, который родился 6 мая 2019 года. Первенец герцогов Сассекских занимает седьмое место в очереди на британский королевский престол.
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Как сообщало ранее, слушания по делу Меган Маркл, подавшей в суд на ряд британских таблоидов за публикацию личной переписки с ее отцом, продолжаются.