"Думаю, слова Меган очень огорчат королеву": появились новые детали в судебном разбирательстве Меган Маркл

Слушания по делу герцогини Сассекской, подавшей в суд на ряд британских таблоидов за публикацию личной переписки с ее отцом, продолжаются.

Компания Associated Newspapers, издатель целого ряда британских таблоидов и сайтов, предала огласке подробности иска, который подала против издательства Меган Маркл. Так, один из предметов иска — письмо к отцу, написанное Меган Маркл от руки в 2018 году, выдержки из которого были опубликованы в издании Mail on Sunday.

В частности, стало известно, что Меган Маркл сообщила имена пяти близких друзей, которые на основе анонимности рассказывали изданию People о том, что они знали о письме, которое она передала отцу, пишет Daily Mail. Тем не менее, герцогиня отрицает, что они дали это интервью с ее ведома. Друзья, которые в деле фигурируют под кодовыми буквами A, B, C, D и F, могут быть вызваны в суд для дачи показаний.

Кроме того, в деле также есть несколько утверждений Меган Маркл, которые могут очень сильно расстроить членов королевской семьи.

Так, Меган Маркл утверждает, что чувствовала себя незащищенной, особенно в период беременности, когда Кенсингтонский дворец запретил ее друзьям и семье давать какие-либо комментарии по поводу ее отношений с отцом.

"Меган Маркл стала жертвой огромного количества ложных и вредительских статей в британских таблоидах, в частности в Mail on Sunday, что вызвало серьезные эмоциональные переживания и сказалось на ее психическом здоровье. Поскольку ее друзья никогда ранее не видели ее в таком состоянии, они справедливо озаботились ее благополучием особенно во время беременности, ведь королевский дворец не предпринимал никаких шагов в защиту, а она сама не имела возможности защищать себя" — сказано в заявлении.

После публикации новых заявлений по делу Меган Маркл против Associated Newspapers, королевский эксперт Рассел Майерс в интервью Good Morning Britain отметил, что старшие члены королевской семьи будут очень расстроены заявлениями Меган, которая утверждает, что семья оставила без внимания нападки в ее адрес.

В качестве аргумента он привел слова королевы Елизаветы, сказанные ею в январе, после того, как принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что отказываются от обязанностей членов королевской семьи.

"Мне показались они искренними тогда, и я по-прежнему считаю их искренними. Королева тогда сказала, что они приняли Меган в свою семью и что Меган произвела на нее впечатление. Думаю, слова Меган очень огорчат королеву, принца Филиппа, принца Чарльза, Кейт Миддлтон и принца Уильяма", — добавил он.