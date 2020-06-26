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Принц Гарри и Меган Маркл наконец-то нашли работу в США

Принц Гарри и Меган Маркл наконец-то нашли работу в США
Обновлено 22:01 Сегодня Телеграф showdream.org
Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт c Harry Walker Agency в Нью-Йорке и теперь будут выступать на различных мероприятиях с докладами и напутствиями, сообщают СМИ. Гонорар за одно такое выступление - около миллиона долларов.

Работать супруги будут в паре. Темы докладов будут касаться вопросов расовой справедливости, окружающей среды и психического здоровья.

Для принца Гарри это первая оплачиваемая должность после того, как он отказался от своего королевского титула.

Harry Walker Agency организует публичные выступления с участием знаменитостей. В их число входят Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон.

И на видеовстрече при полном параде: Кейт Миддлтон поразила новой прической

Как сообщалось ранее, принц Гарри и Меган Маркл подали заявление на регистрацию в США торговой марки Archewell. Однако пока стало известно, что паре отказали. Поэтому супруги не могут запустить свой новый проект, который назвали в честь сына Арчи.

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Работа, Принц Гарри, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.

Автор:

Телеграф
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