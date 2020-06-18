Скачать
Четверг, 18.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
В Европе опасаются новой волны COVID-19
В Европе опасаются новой волны COVID-19
Ломаченко внезапно опустился в рейтинге лучших боксеров мира
Ломаченко внезапно опустился в рейтинге лучших боксеров мира
Меган Маркл и принцу Гарри не дали разрешение на регистрацию торговой марки Archewell
Гарри и Меган отказали в регистрации торговой марки

Меган Маркл и принцу Гарри не дали разрешение на регистрацию торговой марки Archewell

Меган Маркл и принцу Гарри не дали разрешение на регистрацию торговой марки Archewell
Обновлено 22:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua
В Америке Гарри и Меган столкнулись со многими проблемами.

Принц Гарри и Меган Маркл подали заявление на регистрацию в США торговой марки Archewell. Однако пока стало известно, что паре отказали. Поэтому супруги не могут запустить свой новый проект, который назвали в честь сына Арчи.

Заявление на регистрацию торговой марки пара подала весной. Причиной отказа в ней стало то, что Гарри и Меган вовремя не подписали документ и не оплатили все необходимые пошлины. Кроме этого, описание деятельности организации, которую супруги стремятся зарегистрировать, назвали "расплывчатым". В документах не было указано, кому они собираются помогать.

Теперь их юрист до августа этого года должен учесть все комментарии и переписать заявление на оформление патента.

Принц Гарри написал письмо, в котором признался о страхе перед будущим

Сейчас принц Гарри и Меган Маркл присоединились к поддержке движения Black Lives Matter, который вспыхнул после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Также пара сосредоточила свое внимание на смягчении последствий пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Торговая марка, Меган Маркл, Герцоги Сассекские, Archewell.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чем опасен недосып и сколько нужно спать
02 Как мало есть и всегда оставаться сытым
03 Домашние средства для отекших ступней
04 "Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах
05 В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки более 800 больных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: власти Закарпатья усиливают карантинные меры
COVID-19: власти Закарпатья усиливают карантин
В Украине за 5 месяцев уменьшилось число ДТП
В Украине за 5 месяцев уменьшилось число ДТП
Президент учредил в Украине День фермера
Президент учредил в Украине День фермера
День медика 2020: когда отмечают, история
День медика 2020: когда отмечают, история
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь