Меган Маркл и принцу Гарри не дали разрешение на регистрацию торговой марки Archewell

В Америке Гарри и Меган столкнулись со многими проблемами.

Принц Гарри и Меган Маркл подали заявление на регистрацию в США торговой марки Archewell. Однако пока стало известно, что паре отказали. Поэтому супруги не могут запустить свой новый проект, который назвали в честь сына Арчи.

Заявление на регистрацию торговой марки пара подала весной. Причиной отказа в ней стало то, что Гарри и Меган вовремя не подписали документ и не оплатили все необходимые пошлины. Кроме этого, описание деятельности организации, которую супруги стремятся зарегистрировать, назвали "расплывчатым". В документах не было указано, кому они собираются помогать.

Теперь их юрист до августа этого года должен учесть все комментарии и переписать заявление на оформление патента.

Сейчас принц Гарри и Меган Маркл присоединились к поддержке движения Black Lives Matter, который вспыхнул после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Также пара сосредоточила свое внимание на смягчении последствий пандемии коронавируса.