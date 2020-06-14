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Принц Гарри написал письмо, в котором признался о страхе перед будущим

Принц Гарри написал письмо, в котором признался о страхе перед будущим
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram
Став отцом, взгляды на будущее всего мира у супруга Меган Маркл кардинально изменились.

Внук британской королевы подготовил пронзительную речь, в которой откровенно рассказал о своих страхах.

Герцог Сассекских написал вступление к отчету благотворительной организации African Parks, во главе которой он стоит уже три года.

Супруг Меган Маркл подчеркнул, что став отцом, он начал еще больше переживать за будущее мира, в котором предстоит жить детям. Он утверждает, что они достойны будущего, полного возможностей и перспектив.

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Принц Гарри призывает всех откровенно рассказывать детям об усилиях, которые прилагаются для восстановления очень важных экосистем. Пандемия потрясла сына принцессы Дианы до глубины души и заставила еще более глубоко задуматься о будущем мира.

"Сейчас мы переживаем кризис вымирания, помноженный на эпидемию коронавируса. Все это шокировало нас и поставило весь мир в тупик", - поделился герцог. Он уверен, что в такой ситуации нужно мобилизировать все силы, а не быть парализованными происходящим.

Напомним, год назад 35-летний принц Гарри впервые стал отцом.

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Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские, African Parks.

Автор:

Телеграф
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