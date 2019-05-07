Меган Маркл родила первенца принцу Гарри: как отреагировала королевская семья

В день родов, 6 мая, принц Уильям и его очаровательная супруга Кейт поздравили Гарри и Меган с рождением первого ребенка.
Как известно, Меган Маркл родила сына. Случилось это 6 мая в 5:26 утра. По официальной информации, вес новорожденного малыша составляет 3,26 килограмма.
Принц Гарри, который был во время родов рядом со своей звездной женой, поделился радостной новостью с журналистами. Новоиспеченный отец вышел к представителям СМИ и признался, что у него родился мальчик. По его словам, он с Меган Маркл имел много времени, чтобы обдумать имя малыша, но пока его разглашать не будут.
В то же время представители королевской семьи поспешили публично поздравить герцогов Сассекских. Так, под постом пары о рождении сына появился комментарий принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Герцог и герцогиня Кембриджские в восторге от новости о рождении сына герцога и герцогини Сассекских и с нетерпением ждут встречи с новым членом семьи, Кроме этого, на официальном сайте Букингемского дворца представители Елизаветы II тоже поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением первенца.
"Королева, герцог Эдинбургский, принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, герцог и герцогиня Кембриджские, леди Джейн Фалкес, леди Сара МакКоркудейл и граф Спенсер были в восторге от новости. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо", – говорится в официальном заявлении.– написали они.
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This afternoon, His Royal Highness The Duke of Sussex shared the news of the arrival of his and the Duchess’ first born child. Their son was born early morning on the 6th of May, 2019 and weighs 7lbs and 3oz. Their Royal Highnesses thank you for your support and kindness during this exceptionally joyful time in their lives as they welcome their baby boy.
Кроме этого, на официальном сайте Букингемского дворца представители Елизаветы II тоже поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением первенца.
"Королева, герцог Эдинбургский, принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, герцог и герцогиня Кембриджские, леди Джейн Фалкес, леди Сара МакКоркудейл и граф Спенсер были в восторге от новости. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо", – говорится в официальном заявлении.
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Her Royal Highness The Duchess of Sussex was safely delivered of a son at 0526hrs this morning. The baby weighs 7lbs 3oz. The Duke of Sussex was present for the birth. The Queen, The Duke of Edinburgh, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, The Duke and Duchess of Cambridge, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale and Earl Spencer have been informed and are delighted with the news. The Duchess’s mother, Doria Ragland, who is overjoyed by the arrival of her first grandchild, is with Their Royal Highnesses at Frogmore Cottage. Her Royal Highness and the baby are both doing well.
По словам представителей королевской семьи, мама Меган Маркл сейчас гостит во Фрогмор-хаусе и, вероятно, вместе с герцогами Сассекскими выйдет к британцам, чтобы познакомить их с первенцем пары. Теперь же СМИ в ожидании первого выхода звездных родителей с их новорожденным сыном, а у Виндзорского замка собрались восторженные поклонники королевской семьи с флагами Великобритании и портретами герцогов.