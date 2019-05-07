Меган Маркл родила первенца принцу Гарри: как отреагировала королевская семья

Новости шоу бизнеса: Пока в СМИ подозревают, что между герцогами Кембриджскими и Сассекскими напряженные отношения, представители королевской семьи демонстрируют обратное.

В день родов, 6 мая, принц Уильям и его очаровательная супруга Кейт поздравили Гарри и Меган с рождением первого ребенка.

Как известно, Меган Маркл родила сына. Случилось это 6 мая в 5:26 утра. По официальной информации, вес новорожденного малыша составляет 3,26 килограмма.

Принц Гарри, который был во время родов рядом со своей звездной женой, поделился радостной новостью с журналистами. Новоиспеченный отец вышел к представителям СМИ и признался, что у него родился мальчик. По его словам, он с Меган Маркл имел много времени, чтобы обдумать имя малыша, но пока его разглашать не будут.

В то же время представители королевской семьи поспешили публично поздравить герцогов Сассекских. Так, под постом пары о рождении сына появился комментарий принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Герцог и герцогиня Кембриджские в восторге от новости о рождении сына герцога и герцогини Сассекских и с нетерпением ждут встречи с новым членом семьи, Кроме этого, на официальном сайте Букингемского дворца представители Елизаветы II тоже поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением первенца.

"Королева, герцог Эдинбургский, принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, герцог и герцогиня Кембриджские, леди Джейн Фалкес, леди Сара МакКоркудейл и граф Спенсер были в восторге от новости. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо", – говорится в официальном заявлении.– написали они.

Кроме этого, на официальном сайте Букингемского дворца представители Елизаветы II тоже поздравили принца Гарри и Меган Маркл с рождением первенца.

"Королева, герцог Эдинбургский, принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, герцог и герцогиня Кембриджские, леди Джейн Фалкес, леди Сара МакКоркудейл и граф Спенсер были в восторге от новости. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо", – говорится в официальном заявлении.

По словам представителей королевской семьи, мама Меган Маркл сейчас гостит во Фрогмор-хаусе и, вероятно, вместе с герцогами Сассекскими выйдет к британцам, чтобы познакомить их с первенцем пары. Теперь же СМИ в ожидании первого выхода звездных родителей с их новорожденным сыном, а у Виндзорского замка собрались восторженные поклонники королевской семьи с флагами Великобритании и портретами герцогов.