Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Еще в одном регионе ухудшилась ситуация: в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина
Еще в одном регионе ухудшилась ситуация: в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина
Буковина, Волынь и Луганщина: Зеленский показал видео своих поездок по Украине
Буковина, Волынь и Луганщина: Зеленский показал видео своих поездок по Украине
Назван стадион, где сыграют Германия - Украина
Назван стадион, где сыграют Германия - Украина
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 июля

В защитных масках: Меган Маркл и принц Гарри "поймали" на прогулке

В защитных масках: Меган Маркл и принц Гарри "поймали" на прогулке
13:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Принц Гарри и Меган Маркл добросовестно соблюдают карантин. Впервые за долгое время пара появилась на публике.

Этими выходными герцоги Сассекские решили покинуть свой особняк в Голливуде. Папарацци "словили" Гарри и Меган на прогулке в Беверли-Хиллз. 

Супруга принца Гарри вероятно начала экономить, ведь для выхода выбрала бюджетное светлое платье изо льна с ассиметричным подолом, которое стоит около 80 долларов.

Летний образ герцогиня дополнила балетками Chanel, черным клатчем и соломенной шляпкой.  По улице супруги шли по улице в защитных масках, придерживаясь правил карантина. 

"Думаю, слова Меган очень огорчат королеву": появились новые детали в судебном разбирательстве Меган Маркл

Гарри был одет в джинсы и серую футболку. "Дополнил свой образ" кепкой и кроссовками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Образ, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нападение на авто Укрпочты: в прокуратуре раскрыли подробности
02 Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу
03 Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)
04 Как по состоянию ногтей определить проблемы со здоровьем
05 Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Польше стартовал второй тур президентских выборов
В Польше стартовал второй тур президентских выборов
Ситуация на фронте: боевики ранили трех украинских бойцов
Ситуация на фронте: боевики ранили трех украинских бойцов
В Киеве 67 новых случаев коронавируса
В Киеве 67 новых случаев коронавируса
Доставайте кошельки: презентация OnePlus Nord будет платной
Доставайте кошельки: презентация OnePlus Nord будет платной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь