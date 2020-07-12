В защитных масках: Меган Маркл и принц Гарри "поймали" на прогулке

Этими выходными герцоги Сассекские решили покинуть свой особняк в Голливуде. Папарацци "словили" Гарри и Меган на прогулке в Беверли-Хиллз.
Супруга принца Гарри вероятно начала экономить, ведь для выхода выбрала бюджетное светлое платье изо льна с ассиметричным подолом, которое стоит около 80 долларов.
Летний образ герцогиня дополнила балетками Chanel, черным клатчем и соломенной шляпкой. По улице супруги шли по улице в защитных масках, придерживаясь правил карантина.
Гарри был одет в джинсы и серую футболку. "Дополнил свой образ" кепкой и кроссовками.