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Поздравляем: принцесса Беатрис тайно вышла замуж

Поздравляем: принцесса Беатрис тайно вышла замуж
08:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Внучка королевы Великобритании, принцесса Беатрис тайно вышла замуж за своего возлюбленного - итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.

Как сообщает ET Canada, пара провела тайную церемонию вчера, 17 июля. На свадьбе присутствовало около 20 гостей, среди которых была и сама Елизавета II со своим супругом Филиппом. Ради такого события они решились покинуть Виндзорский замок, где находятся на самоизоляции еще с марта.

Принцессу Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци обвенчались в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке, куда они приехали на специальном кортеже. Там Беатрис со своим уже мужем прочитали свои клятвы верности.

На церемонии в часовне королевы Виктории собрались почти все члены королевской семьи, а также родственники Эдоардо. Карантин хоть и ослабили, но представители королевской четы не забыли и он соблюдении социальной дистанции.

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Напомним, что еще в сентябре 2019 года принцесса Беатрис объявила о помолвке. Свадьба планировалась на май 2020 года, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы пары. Торжество перенесли на неопределенный срок.

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Все по теме:

Свадьба, Королевская семья, Принцесса Беатрис.

Автор:

Телеграф
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