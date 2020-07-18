Мафия и подделка денег: названа причина ареста внука Катрин Денев

Внук французской кинозвезды Кэтрин Денев, 32-летний Игорь Вадим, арестован полицией по подозрению в связях с итальянской мафией и участии в подделке денег.

Внука легендарной актрисы Кэтрин Денев и покойного французского кинорежиссера Роже Вадима подозревают в связях с итальянской мафией и подделке денег. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что Игорь Вадим был задержан в ходе операции Европола "Нерон", направленной на пресечение деятельности клана каморра, который занимается распространением поддельных купюр в 50 евро.

На данный момент мужчина находится под стражей в полицейском участке в Париже, где он вырос в одной из самых известных и влиятельных семей Франции.

"Игорь Вадим является одним из трех человек, взятых под стражу во Франции в рамках полицейского пресечения преступного синдиката каморра", - сказал следователь.

Пока неизвестно, какую роль 32-летний Игорь Вадим выполнял в преступной структуре. Мужчине грозит экстрадиция в Италию и суд.

Клан каморра - неаполитанская преступная структура, аналогичная мафии. Возникла в XVIII веке. В настоящее время каморра включает примерно 115 преступных группировок, различных по силе и численности, в среднем по 500 человек в каждой.

Как сообщалось ранее, 6 ноября 2019 года Катрин Денев госпитализировали в одну из парижских больниц, где актриса перенесла малый ишемический инсульт. В декабре звезда вернулась домой после лечения.