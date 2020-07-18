Скачать
Суббота, 18.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: США одобрили продажу Украине катеров Mark VI
Кулеба: США одобрили продажу Украине катеров Mark VI
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Golden Boy-2020: Цитаишвили и Тете пробились во второй раунд голосования
Golden Boy-2020: Цитаишвили и Тете пробились во второй раунд голосования
Microsoft официально прекращает производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition
Microsoft прекратила производство консоли Xbox One X: ждем Xbox Series X

Мафия и подделка денег: названа причина ареста внука Катрин Денев

Мафия и подделка денег: названа причина ареста внука Катрин Денев
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф
Внук французской кинозвезды Кэтрин Денев, 32-летний Игорь Вадим, арестован полицией по подозрению в связях с итальянской мафией и участии в подделке денег.

Внука легендарной актрисы Кэтрин Денев и покойного французского кинорежиссера Роже Вадима подозревают в связях с итальянской мафией и подделке денег. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что Игорь Вадим был задержан в ходе операции Европола "Нерон", направленной на пресечение деятельности клана каморра, который занимается распространением поддельных купюр в 50 евро.

На данный момент мужчина находится под стражей в полицейском участке в Париже, где он вырос в одной из самых известных и влиятельных семей Франции.

"Лучший период жизни": 47-летняя Кэмерон Диаз рассказала, как дочь изменила ее жизнь

"Игорь Вадим является одним из трех человек, взятых под стражу во Франции в рамках полицейского пресечения преступного синдиката каморра", - сказал следователь.

Пока неизвестно, какую роль 32-летний Игорь Вадим выполнял в преступной структуре. Мужчине грозит экстрадиция в Италию и суд.

Клан каморра - неаполитанская преступная структура, аналогичная мафии. Возникла в XVIII веке. В настоящее время каморра включает примерно 115 преступных группировок, различных по силе и численности, в среднем по 500 человек в каждой.

Как сообщалось ранее, 6 ноября 2019 года Катрин Денев госпитализировали в одну из парижских больниц, где актриса перенесла малый ишемический инсульт. В декабре звезда вернулась домой после лечения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мафия, Катрин Денев, Игорь Вадим.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во Франции горит готический собор XV века
02 "Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку
03 Что не стоит есть на завтрак: продукты, которые особенно вредны натощак
04 Глава Верховного суда о реформах Саакашвили: Кроме лозунгов, мы ничего не услышали
05 "Танцы со звездами 2020": стало известно, с кем станцует Олег Винник (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Держите слово&quot;: Зеленского призвали подать в отставку
"Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку
Массовое закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения
Закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения
Пандемия COVID-19: Украина в списке стран &quot;красной зоны&quot;
Пандемия COVID-19: Украина в списке стран "красной зоны"
&quot;Выбрались из норки&quot;: Джамала вышла на прогулку с новорожденным сыном
"Выбрались из норки": Джамала вышла на прогулку с новорожденным сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь