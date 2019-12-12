Идет на поправку: Катрин Денев вернулась домой после перенесенного инсульта

Новости шоу бизнеса:Легенду французского кино выписали из больницы.

76-летнюю Катрин Денев выписали из больницы, где она оказалась после инсульта. Об этом в среду сообщили близкие актрисы.

"Катрин Денев действительно вернулась домой. Она отдыхает и выздоравливает, надеясь возобновить свою деятельность как можно скорее", - заявила одна из подруг Денев на условиях анонимности.

Напомним, что 6 ноября Катрин Денев госпитализировали в одну из парижских больниц, где актриса перенесла малый ишемический инсульт.

Актрисе стало плохо во время съемок фильма "De son vivant" ("Когда он был жив") режиссера Эмманюэль Берко, которые проходят в окрестностях французской столицы.

Как ранее сообщалось, в июле этого года Катрин Денев посетила Одесский международный кинофестиваль. Тогда она рассказала, что ей понравились украинские помидоры и она хочет взять немного семян в Париж.