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Четверг, 12.12.2019
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Идет на поправку: Катрин Денев вернулась домой после перенесенного инсульта

Идет на поправку: Катрин Денев вернулась домой после перенесенного инсульта
17:12 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Легенду французского кино выписали из больницы.

76-летнюю Катрин Денев выписали из больницы, где она оказалась после инсульта. Об этом в среду сообщили близкие актрисы.

"Катрин Денев действительно вернулась домой. Она отдыхает и выздоравливает, надеясь возобновить свою деятельность как можно скорее", - заявила одна из подруг Денев на условиях анонимности.

Напомним, что 6 ноября Катрин Денев госпитализировали в одну из парижских больниц, где актриса перенесла малый ишемический инсульт.

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Актрисе стало плохо во время съемок фильма "De son vivant" ("Когда он был жив") режиссера Эмманюэль Берко, которые проходят в окрестностях французской столицы.

Как ранее сообщалось, в июле этого года Катрин Денев посетила Одесский международный кинофестиваль. Тогда она рассказала, что ей понравились украинские помидоры и она хочет взять немного семян в Париж.

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Все по теме:

Инсульт, Больница, Болезнь, Выписка, Катрин Денев, Французская актриса.
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