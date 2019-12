Неожиданно: Хайден Панеттьери вернулась в социальные сети, кардинально сменив образ

Хайден Панеттьери вернулась в Twitter после 10 месяцев затишья в социальных сетях. Актриса продемонстрировала поклонникам свою новую прическу и собрала сотни восторженных комментариев.

Долгожданное возвращение Хайден произошло 11 декабря. В своем Twitter она поделилась с подписчиками новостью о кардинальной смене имиджа. Панеттьери опубликовала снимок своей новой короткой стрижки.

Моя внутренняя Кирби, — написала она, сославшись на ее героиню из фильма "Крик 4". Также актриса поблагодарила своего стилиста Леонарда Загами, который помог ей в преображении. По его словам, Хайден захотелось перемен, и именно поэтому она решила отстричь свои локоны.

Channeling my inner #Kirby #Scream4 Thanks to my boys ⁦@anthonyleonard⁩ pic.twitter.com/NE6sRYzDJ4

— Hayden Panettiere (@haydenpanettier) December 11, 2019