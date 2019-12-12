Неожиданно: Хайден Панеттьери вернулась в социальные сети, кардинально сменив образ

Новости шоу бизнеса:Фанаты оценили обновленный образ Панеттьери и порадовались возвращению актрисы.

Хайден Панеттьери вернулась в Twitter после 10 месяцев затишья в социальных сетях. Актриса продемонстрировала поклонникам свою новую прическу и собрала сотни восторженных комментариев.

Долгожданное возвращение Хайден произошло 11 декабря. В своем Twitter она поделилась с подписчиками новостью о кардинальной смене имиджа. Панеттьери опубликовала снимок своей новой короткой стрижки.

Моя внутренняя Кирби, — написала она, сославшись на ее героиню из фильма "Крик 4". Также актриса поблагодарила своего стилиста Леонарда Загами, который помог ей в преображении. По его словам, Хайден захотелось перемен, и именно поэтому она решила отстричь свои локоны.

"Twitter скучал по тебе", "Ты выглядишь потрясающе с этой прической", "Ты невероятно красивая", "Прекрасна, как и всегда", – такие комментарии оставили подписчики.

Этот год оказался для Хайден непростым. Весной актриса обвинила своего бойфренда Брайана Хикерсона в домашнем насилии. Он отказывался признать свою вину, но судья вынес решение, согласно которому Брайан должен был держаться от нее на расстоянии 90 метров. В сентябре дело было прекращено. Хайден нашла в себе силы простить обидчика, и влюбленные помирились.