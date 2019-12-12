Эпатажная Эшли Грэм взорвала сеть зажигательными танцами (Видео)

Новости шоу бизнеса:Она получает наслаждение от состояния беременности и демонстририует свой округлый живот на широких экранах.

Знаменитость, которая находится на последних неделях беременности, не прекращает съемки даже на таких поздних сроках. На днях она посетила вечернее шоу американского комика Джимми Феллона. Во время подготовки к выпуску Эшли Грэм станцевала в гримерке танец живота и пошутила о своих объемных формах. Фанаты заметили нечто большее.

Американская модель, которая всколыхнула индустрию моды, сейчас ждет рождения первенца. Однако звезда не отказывается от фотосъемок и с радостью становится гостьей популярных шоу.

Так, в студию Эшли Грэм пригласил знаменитый телеведущий и продюсер Джимми Фэллон. В эфире "The Tonight Show" модель появилась в обтягивающем платье с цветочным принтом, которое только подчеркнуло ее формы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 9 Дек 2019 в 6:39 PST

В гримерке она станцевала странный танец, во время которого двигала животом. Она отметила, что продолжает увеличиваться, и намекнула, что сейчас может танцевать только так.

Однако поклонники не только поддержали остроумную шутку звезды, но и сделали собственные прогнозы. Они заметили, что живот беременной значительно опустился, а поэтому ее роды должны наступить быстрее назначенных сроков. На эти суждения девушка отреагировала спокойно и оптимистично. Эшли Грэм выразила надежду, что ее сын родится на девятом месяце ее беременности, но будущие родители уже подготовили комнату для малыша.

Недавно Эшли Грэм украсила обложку американского журнала Vogue, получив титул "Модель, которая изменила индустрию". На одной из фотографий Эшли Грэм предстала в объятиях своего мужа Джастина Эрвина. Она поблагодарила любимого за любовь и заботу, которую она сполна ощущает с первых дней беременности.