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Среда, 11.12.2019
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Настя Каменских похвасталась потрясающей фигурой (Фото)

Настя Каменских похвасталась потрясающей фигурой (Фото)
22:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Настя Каменских выглядит великолепно, что не стесняется демонстрировать на жарких снимках.

11 декабря на инстаграм-странице звезды появилась очередная фотография, которая взбудоражила сеть.

Пожалуй, не каждая красавица спешит делать утреннее селфи, ведь именно в это время можно быть не в форме. Однако это мнение активно опровергает Настя Каменских, которая разместила соблазнительный снимок без макияжа и идеальной укладки волос.

Селфи артистка сделала в ванной своего имения, где она проживает с мужем – рэпером Потапом. Вероятно, утренняя тренировка вдохновила Настю Каменских на откровенное фото, поэтому она охотно позировала в черном бюстгальтере, стрингах, натянутых чуть ли не на талию, и спортивных штанах. Соблазнительности образа придавали мокрые волосы, которое певица решила не завязывать в любимый пучок.

 
 
 
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Morning, guyzzzzzzz

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Доброе утро, друзья", – игриво написала она.

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Сексуальная фотография сразу же вызвала большой резонанс в сети. Сотни поклонников засыпали Настю Каменских комплиментами, другие – осудили ее за излишнюю откровенность. К комментаторам присоединился и известный украинский телеведущий Андрей Бедняков, который с юмором написал: "Только я, в первую очередь, увидел старый iPhone?"

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Фигура, Настя Каменских, Снимки, Певица.
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