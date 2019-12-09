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На Х-Факторе становится горячо: Каменских и Полякова удивили фанатов (Фото)

На Х-Факторе становится горячо: Каменских и Полякова удивили фанатов (Фото)
17:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Настя Каменских поцеловалась с Олей Поляковой в эфире "Х-фактора".

Певицы Оля Полякова и Настя Каменских решили разрушить слухи об их соперничестве в необычный способ. Артистки поцеловались в прямом эфире певческого телешоу "Х-фактор".

В 13 выпуске 10 сезона "Х-фактора" Оля Полякова и Настя Каменских, которые являются членами жюри, примеряли похожие горячие total red образы.

Это стало причиной публичного обсуждения в сети, якобы певицы не смогли договориться о наряде для шоу.

Звезды даже откровенно шутили друг над другом. Так, Полякова сказала жене Потапа: "Настя, такое впечатление, что ты будто голову опустила в борщ".

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Но со временем Настя и Оля решили развеять слухи о вражде и поцеловались в прямом эфире проекта на бекстейдже. 

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Настя Каменских, Х-фактор, Певица, Украинская певица, Оля Полякова.
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