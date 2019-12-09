На Х-Факторе становится горячо: Каменских и Полякова удивили фанатов (Фото)

Певицы Оля Полякова и Настя Каменских решили разрушить слухи об их соперничестве в необычный способ. Артистки поцеловались в прямом эфире певческого телешоу "Х-фактор".
В 13 выпуске 10 сезона "Х-фактора" Оля Полякова и Настя Каменских, которые являются членами жюри, примеряли похожие горячие total red образы.
Это стало причиной публичного обсуждения в сети, якобы певицы не смогли договориться о наряде для шоу.
Звезды даже откровенно шутили друг над другом. Так, Полякова сказала жене Потапа: "Настя, такое впечатление, что ты будто голову опустила в борщ".
Но со временем Настя и Оля решили развеять слухи о вражде и поцеловались в прямом эфире проекта на бекстейдже.