Надя Дорофеева назвала истинную причину победы Ксении Мишиной (Видео)

Новости шоу бизнеса:Надя Дорофеева прокомментировала победу экс-партнера в "Танцах" Жени Кота.

Популярная певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая ранее рассказала о проблемах со здоровьем, прокомментировала победу ее экс-партнера Жени Кота в проекте "Танцы со звездами".

Как известно, паре Жени Кота и Ксении Мишиной удалось одержать победу в финале проекта. Поэтому Надю Дорофееву спросили, не огорчена ли она, что Кот победил не с ней.

Певица пошутила, что если бы участие в проекте принимала Наталья Могилевская, они бы не победили.

"Нет, конечно я не расстроилась. Возможно я через десять лет, как Наталья вернусь в проект "Танцы со звездами", конечно если у меня не отпадут колени", - поделилась певица.

Также Дорофеева напомнила, что после "Танцев" у нее еще есть травма - микротрещина мениска. Поэтому после концертов ей необходимо долго лежать и отдыхать, так как трудно быть все время на ногах.