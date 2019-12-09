Скачать
Понедельник, 09.12.2019
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Встреча нормандской четверки в Париже: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Под ОПУ продолжается акция "Варта на Банковой": в МВД отчитались о ситуации
Акция "Варта на Банковой": в МВД отчитались о ситуации
Американский тренер: Отдайте пояса Усику
Американский тренер: Отдайте пояса Усику
Объявлены претенденты на премию Critics' Choice Awards 2020
Объявлены претенденты на премию Critics' Choice Awards 2020

Надя Дорофеева назвала истинную причину победы Ксении Мишиной (Видео)

Надя Дорофеева назвала истинную причину победы Ксении Мишиной (Видео)
16:30 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Надя Дорофеева прокомментировала победу экс-партнера в "Танцах" Жени Кота.

Популярная певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая ранее рассказала о проблемах со здоровьем, прокомментировала победу ее экс-партнера Жени Кота в проекте "Танцы со звездами".

Как известно, паре Жени Кота и Ксении Мишиной удалось одержать победу в финале проекта. Поэтому Надю Дорофееву спросили, не огорчена ли она, что Кот победил не с ней.

Певица пошутила, что если бы участие в проекте принимала Наталья Могилевская, они бы не победили. 

"Нет, конечно я не расстроилась. Возможно я через десять лет, как Наталья вернусь в проект "Танцы со звездами", конечно если у меня не отпадут колени", - поделилась певица.

Случайно сломала палец: Леся Никитюк рассказала о роковом моменте, который изменил ее жизнь (Фото)

Также Дорофеева напомнила, что после "Танцев" у нее еще есть травма - микротрещина мениска. Поэтому после концертов ей необходимо долго лежать и отдыхать, так как трудно быть все время на ногах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Хиты, Певица, Надя Дорофеева, Популярные, Украинская певица, Время и Стекло, Танцы со зввездами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
02 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
03 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
04 На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)
05 Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине в ноябре рост цен составил 0,1%: инфляция замедляется
В Украине в ноябре рост цен составил 0,1%: инфляция замедляется
Полиция открыла дело против Богдана
Полиция открыла дело против Богдана
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (2.12 – 8.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Дольше слонов: гигантские черепахи помнят освоенные трюки годами
Дольше слонов: гигантские черепахи помнят освоенные трюки годами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь