Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
"Не отступим ни на один миллиметр": Пристайко назвал "главную красную линию"
"Не отступим ни на один миллиметр": Пристайко назвал "главную красную линию"
"Высадка на Банковой": активисты монтируют сцену под ОПУ
"Высадка на Банковой": активисты монтируют сцену под ОПУ
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
Заря обыграла Динамо и вышла на второе место (Фото)
21-летний хип-хоп исполнитель Juice Wrld скончался от сердечного приступа (Видео)
21-летний хип-хоп исполнитель Juice Wrld скончался от сердечного приступа (Видео)

Случайно сломала палец: Леся Никитюк рассказала о роковом моменте, который изменил ее жизнь (Фото)

Случайно сломала палец: Леся Никитюк рассказала о роковом моменте, который изменил ее жизнь (Фото)
19:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая в прошлом профессионально занималась плаванием.

Во время одного из заплывов на спортивных соревнованиях она случайно сломала себе палец, чтобы обогнать конкурентку. Продолжать карьеру спортсменки Леся Никитюк отказалась.

Знаменитость, которая довольно часто делится с поклонниками курьезными подробностями личной жизни, вспомнила забавный случай из своего спортивного прошлого. Этой историей народная любимица поделилась с Катей Осадчей в программе "Светская жизнь" во время благотворительного аукциона выдающейся теннисистки Элины Свитолиной.

В подростковом возрасте Леся Никитюк была кандидатом в мастера спорта по плаванию. Во время одного из решающих заплывов она проявила большую жажду к победе.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Я хотела пройти в финал и мне надо было обогнать другую спортсменку. Я должна была финишировать касанием последние два метра и так финишировала, что аж сломала средний палец. Теперь он у меня навсегда остался кривой", – рассказала Леся.

Как научится отпускать: Пинк снова сменила имидж и побрилась налысо (Фото)

Звезда призналась, что могла достичь немалых успехов в профессиональном спорте. Однако на пути стали как изнуряющие тренировки, так и стремление реализовывать себя в творческой сфере. Тренер также предупредил Лесю, что ее хрупкое тело претерпевает изменения – плечи будут расти.

"Я была психологически не готова отдать всю жизнь спорту, потому что спорт – маленький мир. Я хотела его увидеть его в немного других красках и отказалась от такой карьеры", – призналась телеведущая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Украинская телеведущая, Леся Никитюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это точно декабрь?": синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
02 Маникюр 2020: самые стильные идеи праздничного дизайна (Фото)
03 Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
04 Это просто табу для мужчин: никогда не говорите эти фразы своему парню (Фото)
05 Поветкин и Хантер устроили рубку на ринге: неожиданный результат боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чийгоз: Крым верит нам, Крым ждет нас
Чийгоз: Крым верит нам, Крым ждет нас
&quot;Это точно декабрь?&quot;: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Вече &quot;Красные линии для Зеленского&quot; завершено: все подробности акции (Фото, Видео)
"Красные линии для Зеленского": все подробности акции
Как по маслу: &quot;грузовик&quot; Cargo Dragon успешно состыковался с МКС
Как по маслу: "грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь