Случайно сломала палец: Леся Никитюк рассказала о роковом моменте, который изменил ее жизнь (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская телеведущая в прошлом профессионально занималась плаванием.

Во время одного из заплывов на спортивных соревнованиях она случайно сломала себе палец, чтобы обогнать конкурентку. Продолжать карьеру спортсменки Леся Никитюк отказалась.

Знаменитость, которая довольно часто делится с поклонниками курьезными подробностями личной жизни, вспомнила забавный случай из своего спортивного прошлого. Этой историей народная любимица поделилась с Катей Осадчей в программе "Светская жизнь" во время благотворительного аукциона выдающейся теннисистки Элины Свитолиной.

В подростковом возрасте Леся Никитюк была кандидатом в мастера спорта по плаванию. Во время одного из решающих заплывов она проявила большую жажду к победе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 27 Ноя 2019 в 4:49 PST

"Я хотела пройти в финал и мне надо было обогнать другую спортсменку. Я должна была финишировать касанием последние два метра и так финишировала, что аж сломала средний палец. Теперь он у меня навсегда остался кривой", – рассказала Леся.

Звезда призналась, что могла достичь немалых успехов в профессиональном спорте. Однако на пути стали как изнуряющие тренировки, так и стремление реализовывать себя в творческой сфере. Тренер также предупредил Лесю, что ее хрупкое тело претерпевает изменения – плечи будут расти.

"Я была психологически не готова отдать всю жизнь спорту, потому что спорт – маленький мир. Я хотела его увидеть его в немного других красках и отказалась от такой карьеры", – призналась телеведущая.