Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
Гончарук: Выборы на Донбассе возможны только в одном случае
Гончарук: Выборы на Донбассе возможны только в одном случае
"Красные линии" для Зеленского: люди вышли на Майдан (Фото, Видео)
"Красные линии" для Зеленского: люди вышли на Майдан (Фото, Видео)
"Нет проблем": Джошуа заговорил о бое с Усиком
"Нет проблем": Джошуа заговорил о бое с Усиком
Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина
Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина

Как научится отпускать: Пинк снова сменила имидж и побрилась налысо (Фото)

Как научится отпускать: Пинк снова сменила имидж и побрилась налысо (Фото)
15:13 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Пинк известна не только благодаря своей музыке, но и экспериментам с внешностью, которых она явно не боится. Недавно певица решила снова побриться налысо.

Пинк поделилась фотографией обновленного образа в своем Instagram. На снимке можно увидеть, как певица держит в руках обрезанные волосы.

"Отпускаю", — лаконично написала она в описании под фото. Причину своего решения Пинк объяснять не стала, но фанаты уже привыкли к подобным переменам в ее стиле.

Новая прическа вызвала у поклонников и звездных друзей Пинк восторг. "Близнецы", — написала актриса Сельма Блэр, которая сейчас также носит короткую стрижку из-за лечения химиотерапией. Среди комментаторов можно увидеть и восхищенную Кейт Хадсон, которая назвала обновленный образ певицы максимальной свободой. Одобрение Пинк получила и от своего супруга Кэри Харта.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@pink)  

"Я хочу детей!": Дженнифер Лопес откровенно рассказала, что хочет стать матерью (Фото)

"Мне нравится", — подметил он.

Фанаты не отставали от коллег певицы и не скупились на комплименты. «Ты великолепна независимо от того, какая у тебя прическа», — добавила одна из подписчиц Пинк.

Певица не боится проститься со своими локонами и бреется налысо не впервые. Два года назад вышел клип на песню What About Us? Тогда Пинк сбрила волосы прямо перед объективами камер. Ее поступок символизировал протест против политики губернатора Нью-Джерси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пинк, Знаменитости, Певица, Артистка, Ирокез, Стрижки, Налысо, Дочь певицы Пинк, Семья певицы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
02 Это просто табу для мужчин: никогда не говорите эти фразы своему парню (Фото)
03 "Это точно декабрь?": синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
04 Поветкин и Хантер устроили рубку на ринге: неожиданный результат боя
05 Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы летим в Париж с очень сильной позицией&quot;: у Зеленского заявили о готовности к &quot;нормандскому саммиту&quot;
У Зеленского заявили о готовности к "нормандскому саммиту"
&quot;Это точно декабрь?&quot;: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Сегодня в Украине день национального траура по погибшим в Одессе
Сегодня в Украине день национального траура по погибшим в Одессе
Ученым удалось взломать самый сложный ключ шифрования
Ученым удалось взломать самый сложный ключ шифрования
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь