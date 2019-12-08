Как научится отпускать: Пинк снова сменила имидж и побрилась налысо (Фото)

Пинк поделилась фотографией обновленного образа в своем Instagram. На снимке можно увидеть, как певица держит в руках обрезанные волосы.
"Отпускаю", — лаконично написала она в описании под фото. Причину своего решения Пинк объяснять не стала, но фанаты уже привыкли к подобным переменам в ее стиле.
Новая прическа вызвала у поклонников и звездных друзей Пинк восторг. "Близнецы", — написала актриса Сельма Блэр, которая сейчас также носит короткую стрижку из-за лечения химиотерапией. Среди комментаторов можно увидеть и восхищенную Кейт Хадсон, которая назвала обновленный образ певицы максимальной свободой. Одобрение Пинк получила и от своего супруга Кэри Харта.
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"Мне нравится", — подметил он.
Фанаты не отставали от коллег певицы и не скупились на комплименты. «Ты великолепна независимо от того, какая у тебя прическа», — добавила одна из подписчиц Пинк.
Певица не боится проститься со своими локонами и бреется налысо не впервые. Два года назад вышел клип на песню What About Us? Тогда Пинк сбрила волосы прямо перед объективами камер. Ее поступок символизировал протест против политики губернатора Нью-Джерси.