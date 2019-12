Как научится отпускать: Пинк снова сменила имидж и побрилась налысо (Фото)

Новости шоу бизнеса:Пинк известна не только благодаря своей музыке, но и экспериментам с внешностью, которых она явно не боится. Недавно певица решила снова побриться налысо.

Пинк поделилась фотографией обновленного образа в своем Instagram. На снимке можно увидеть, как певица держит в руках обрезанные волосы.

"Отпускаю", — лаконично написала она в описании под фото. Причину своего решения Пинк объяснять не стала, но фанаты уже привыкли к подобным переменам в ее стиле.

Новая прическа вызвала у поклонников и звездных друзей Пинк восторг. "Близнецы", — написала актриса Сельма Блэр, которая сейчас также носит короткую стрижку из-за лечения химиотерапией. Среди комментаторов можно увидеть и восхищенную Кейт Хадсон, которая назвала обновленный образ певицы максимальной свободой. Одобрение Пинк получила и от своего супруга Кэри Харта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@pink) 5 Дек 2019 в 5:51 PST

"Мне нравится", — подметил он.

Фанаты не отставали от коллег певицы и не скупились на комплименты. «Ты великолепна независимо от того, какая у тебя прическа», — добавила одна из подписчиц Пинк.

Певица не боится проститься со своими локонами и бреется налысо не впервые. Два года назад вышел клип на песню What About Us? Тогда Пинк сбрила волосы прямо перед объективами камер. Ее поступок символизировал протест против политики губернатора Нью-Джерси.