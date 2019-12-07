"Я хочу детей!": Дженнифер Лопес откровенно рассказала, что хочет стать матерью (Фото)

Новости шоу бизнеса:Певица Дженнифер Лопес не перестает удивлять фанатов!

Дженнифер Лопес в 2019 году активна, как никогда. Певица снималась в кино с Карди Би, отъездила тур в честь своего 50-летия, обручилась с бейсболистом команды "Нью-Йорк Янкис" Алексом Родригесом и даже стала одной из самых влиятельных людей года по версии журнала People.

Теперь певица и актриса заявила о своем желании сделать семью немного больше и рассказала о том, что мечтает родить третьего ребенка.

"Я хочу детей! Я не знаю, какие у Бога планы, но я хотела бы попробовать. Я действительно открыта к этому", - рассказала Лопес в интервью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@jlo) 29 Сен 2019 в 2:18 PDT

У Джей Ло уже есть двое детей от брака с певцом Марком Энтони. Эмма и Максимилиан наладили прекрасные отношения с новым парнем мамы, поэтому их смело можно назвать дружной и любящей семьей. Совершенно не удивительно, что теперь Дженнифер Лопес хочет родить еще одного ребенка от любимого мужчины.

Певица выглядит замечательно, но стоит отметить, что завести ребенка в 50 лет сможет не каждая женщина. Будет ли Лопес обращаться к врачам и понадобится ли певице ЭКО - покажет время. А мы пока поздравим эту замечательную семью с тем, что они любят и любимы.