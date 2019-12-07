"Кажется, она немного больше": Дженнифер Гарнер показала свою новогоднюю елку (Видео)

Новости шоу бизнеса:Дженнифер Гарнер опубликовала забавное видео, в котором иронично поблагодарила службу доставки.

Иногда в преддверии праздников службы доставки начинают работать с перебоями и путать заказы. Одной из жертв нерадивых доставщиков стала Дженнифер Гарнер, но она в своей манере отнеслась к нелепой ситуации - с юмором.

В Instagram актриса поделилась забавным видео, в котором с серьезным лицом объясняет сложившуюся ситуацию (но на последних секундах и она не может удержаться от смеха):

"Я сказала детям, что раз уж мы отмечаем в этом году Рождество в большом арендованном доме, в котором есть действительно большое фойе, то мы можем заказать красивую елку. Но когда привезли ель… Я не уверена, что это было то дерево, которое мы выбрали".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@jennifer.garner) 5 Дек 2019 в 11:49 PST

"Кажется, она немного больше. И это выглядит пугающе!" - подводит итог актриса. Да уж, чтобы украсить ее, понадобится несколько десятков метров гирлянд, сотни шариков, а чтобы водрузить на нее звезду, понадобится высокая лестница.

"Вау!!" - отреагировала в комментариях подруга Дженнифер, актриса Риз Уизерспун.