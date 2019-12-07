Скачать
Суббота, 07.12.2019
"Эти шаги в пользу Украины": Лайчак не согласен с заявлениями о капитуляции
"Эти шаги в пользу Украины": Лайчак не согласен с заявлениями о капитуляции
Пожар в Одессе: один из спасателей скончался в больнице
Пожар в Одессе: один из спасателей скончался в больнице
Поветкин - Хантер: онлайн-трансляция боя
Поветкин - Хантер: онлайн-трансляция боя
Таким, каким он был раньше, он уже не станет: самый красивый водопад Виктория совсем высох (Фото)
Таким, каким он был раньше, он уже не станет: самый красивый водопад Виктория совсем высох (Фото)

"Кажется, она немного больше": Дженнифер Гарнер показала свою новогоднюю елку (Видео)

"Кажется, она немного больше": Дженнифер Гарнер показала свою новогоднюю елку (Видео)
21:00 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Дженнифер Гарнер опубликовала забавное видео, в котором иронично поблагодарила службу доставки.

Иногда в преддверии праздников службы доставки начинают работать с перебоями и путать заказы. Одной из жертв нерадивых доставщиков стала Дженнифер Гарнер, но она в своей манере отнеслась к нелепой ситуации - с юмором.

В Instagram актриса поделилась забавным видео, в котором с серьезным лицом объясняет сложившуюся ситуацию (но на последних секундах и она не может удержаться от смеха):

"Я сказала детям, что раз уж мы отмечаем в этом году Рождество в большом арендованном доме, в котором есть действительно большое фойе, то мы можем заказать красивую елку. Но когда привезли ель… Я не уверена, что это было то дерево, которое мы выбрали".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от (@jennifer.garner)  

Как трогательно: Тейлор Свифт презентовала душевный рождественский клип (Фото, Видео)

"Кажется, она немного больше. И это выглядит пугающе!" - подводит итог актриса. Да уж, чтобы украсить ее, понадобится несколько десятков метров гирлянд, сотни шариков, а чтобы водрузить на нее звезду, понадобится высокая лестница.

"Вау!!" - отреагировала в комментариях подруга Дженнифер, актриса Риз Уизерспун.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Актриса, Елка, Дженнифер Гарнер, Праздничное настроение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
02 Ученые создали новый источник зеленой энергии
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
04 Маникюр 2020: роскошный дизайн с втиркой (Фото)
05 "Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет
Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе
В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе
&quot;Не будем создать скандал на пустом месте&quot;: Хейли Бибер высказалась о конфликте с Селеной Гомес (Фото)
"Не будем создать скандал на пустом месте": Хейли Бибер высказалась о конфликте с Селеной Гомес (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь