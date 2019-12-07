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Суббота, 07.12.2019
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Как трогательно: Тейлор Свифт презентовала душевный рождественский клип (Фото, Видео)

Как трогательно: Тейлор Свифт презентовала душевный рождественский клип (Фото, Видео)
20:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры:Об своем новом сингле американская певица сообщила на страницах социальных сетей.

Как призналась исполнительница, ее смущала поспешность обнародования песни "Christmas Tree Farm". Звезда написала музыку и текст только 1 декабря, а уже через четыре дня сделала студийную запись. Премьера чувственного рождественского трека состоялась 5 декабря.

Самая высокооплачиваемая исполнительница 2019 года по рейтингу Forbes записала ностальгический сингл незадолго до своего дня рождения. 13 декабря звезде исполнится 30, возможно, она решила, что самое время показать, каким было ее детство.

В день премьеры Тейлор Свифт опубликовала в своем инстаграме остроумное видео, на котором она советуется со своими тремя кошками – Мередит, Оливией и Бенджамин. Их молчание она расценила, как согласие с заботливой хозяйкой.

"Если вы сомневаетесь, попросите совета у кошачьего комитета. Когда они уклоняются от ответа молчанием, противоречивостью и благоразумным тишиной... просто презентуйте песню все равно", – пошутила певица.

 
 
 
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Публикация от Taylor Swift (@taylorswift)

 
 
 
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Публикация от Taylor Swift (@taylorswift)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Taylor Swift (@taylorswift)

Ее детские годы прошли на ферме Pine Ridge Farm в штате Пенсильвания. Там ее родители выращивали елки. На семейных кадрах белокурая Тейлор Свифт весело проводит время с мамой, папой и младшим братом Остином. Вместе семья играет в снежки, катается на санках, развлекается на Рождество в гостиной у камина и получает подарки от Санты. Самый трогательный момент этих архивных кадров – видео, на котором девочка получает свою первую гитару.

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Напомним, что американская певица Тейлор Свифт готовится получить самую бесценную награду за все время ее карьеры. Речь идет об номинации "Женщина десятилетия" на премии Billboard’s Women in Music 2019. Отмечается, что награждение певицы будет проходить в театре The Hollywood Palladium, который находится в Лос-Анджелесе, 12 декабря. Причиной вручения данной премии является то, что организаторы Billboard считают Тейлор "одной из самых опытных музыкальных художников всех времен в течение 2010-х".

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Знаменитости, Тейлор Свифт, Звезды, Певица, Американская певица.
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