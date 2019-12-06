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Пятница, 06.12.2019
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Ловите дозу праздничного настроения: как Ким Кардашян украсила свой дом к Рождеству (Видео)
Ловите дозу праздничного настроения: как Ким Кардашян украсила свой дом к Рождеству (Видео)

Ловите дозу праздничного настроения: как Ким Кардашян украсила свой дом к Рождеству (Видео)

Ловите дозу праздничного настроения: как Ким Кардашян украсила свой дом к Рождеству (Видео)
16:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Свой роскошный дом в Хидден-Хиллз светская львица решила не нагромождать лишними деталями.

Для новогодней атмосферы красавица выбрала только белые гирлянды и причудливые скульптуры, напоминающие деревья. Этим эстетическим декором она поделилась на страницах своего Инстаграма.

Звезды одни за другим спешат обеспечить новогоднюю атмосферу в своих домах. Ким Кардашян решила отойти от тенденций классических елочных украшений и свечей. Она продолжила исповедовать преданность минимализму, который преобладает в ее доме в Калифорнии.

Посреди гостиной пастельных цветов расположено главное новогоднее дерево. Елка густо украшена белыми гирляндами. Такими же яркими огоньками сверкают дерева и снаружи особняка – двор в темное время сияет от слепящего света.

 
 
 
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Публикация от  (@robkardashianrak)

Дополнить праздничную атмосферу Ким Кардашян решила белыми скульптурами современного искусства. Только своими очертаниями они напоминают деревья. Такие мягкие декорации гости семьи смогут увидеть при входе в роскошный дом. Эти фигуры были сделаны на заказ еще для прошлогоднего праздника.

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"Мне нравится. Они такие причудливые, как в Вавилоне, только белые", – прокомментировала знаменитость в видео.

Напомним, что в прошлом муж звезды рэппер Канье Уэст подготовил для нее драгоценный рождественский подарок. Исполнитель приобрел для семьи квартиру на 18 этаже в самом дорогом районе Miami Beach. Квартира насчитывает четыре спальни, пять ванных и террасу с невероятным видом. Ее стоимость составляет 14 миллионов долларов.

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Все по теме:

Знаменитости, Ким Кардашьян, Звезды, Рождество, Подготовка к празднику, Украшение дома, Семейство Кардашян.
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