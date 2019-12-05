Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)

Новости шоу бизнеса:Актриса обручилась со своим бойфрендом Дэйвом Маккери.

Голливудская оскароносная актриса Эмма Стоун, которая только в начале года впервые появилась на публике со своим бойфрендом, выходит замуж.

О помолвке пары стало известно из Instagram 34-летнего режиссера шоу Saturday Night Live Дейва Маккери, который опубликовал совместный снимок с возлюбленной, которая, в свою очередь, продемонстрировала обручальное кольцо.

Под фото Дэйв не оставил ни одной подписи, а только поставил емоджи в виде двойного сердечка. Как для 31-летней Еммы, так и для ее возлюбленного, этот брак станет первым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ davemccary 4 Дек 2019 в 4:42 PST

Встречаться пара начала два года назад, познакомившись на съемках шоу Saturday Night Live. Дэйв был сценаристом забавного эпизода, участницей которого стала Эмма. Роман между ними закрутился стремительно.