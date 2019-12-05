Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)

Голливудская оскароносная актриса Эмма Стоун, которая только в начале года впервые появилась на публике со своим бойфрендом, выходит замуж.
О помолвке пары стало известно из Instagram 34-летнего режиссера шоу Saturday Night Live Дейва Маккери, который опубликовал совместный снимок с возлюбленной, которая, в свою очередь, продемонстрировала обручальное кольцо.
Под фото Дэйв не оставил ни одной подписи, а только поставил емоджи в виде двойного сердечка. Как для 31-летней Еммы, так и для ее возлюбленного, этот брак станет первым.
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Встречаться пара начала два года назад, познакомившись на съемках шоу Saturday Night Live. Дэйв был сценаристом забавного эпизода, участницей которого стала Эмма. Роман между ними закрутился стремительно.