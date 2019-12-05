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Четверг, 05.12.2019
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Звезда фильма "Вселенная Стивена Хокинга" впервые станет мамой

Звезда фильма "Вселенная Стивена Хокинга" впервые станет мамой
12:24 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Фелисити уже выходила в свет с округлившимся животиком до того, как заявила о беременности — она блеснула на премьере фильма "Аэронавты" в Нью-Йорке.

В среду Фелисити Джонс и ее муж Чарльз Гард официально заявили, что скоро станут родителями. Новости о личной жизни номинантки на премию "Оскар" появились через полтора года после ее свадьбы.

Пара поженилась в июне 2018 года на тайной церемонии в английском замке Садели в Винчкомбе, графство Глостершир. Ребенок станет первым наследником актрисы и кинорежиссера.

Актриса позировала на ковровой дорожке в черном бархатном платье с белыми бантиками на плечах, стараясь не делать акцента на животе. Но поклонники все равно разглядели изменившуюся фигуру звезды.

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Джонс думала о материнстве несколько лет. В 2016 году в одном из интервью она отметила, что в современном Голливуде женщине проще завести ребенка и при этом не жертвовать карьерой. По словам Фелисити, новое время совершенно не ограничивает возможность иметь детей.

Среди моих друзей и родственников женщины после рождения детей становятся сильнее и решительнее. Они не тратят время на то, чего не хотят, — отметила звезда.

Ранее модель Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли рассказывала о своей беременности: знаменитость поправилась на 25 килограммов и целый год не могла прийти в форму.

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Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Актриса, Материнство, Фелисити Джонс.
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