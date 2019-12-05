Денис Повалий в первый раз стал отцом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Несколько месяцев назад Денис показал фото беременной жены Светланы Вихровой.

Музыкант поделился радостной новостью на страницах социальных сетей. Ребенок стал первенцем для пары, которая поженилась еще летом 2015 года.

Музыкант Денис Повалий часто афиширует личную жизнь. Его страницы социальных сетей переполнены фото с женой. Он публикует фотографии из совместных путешествий и светских мероприятий. О беременности любимой он также сообщил в интернете.

Вчера в его инстаграм-сторис появились фото из роддома.

Это был самый волнующий день, с того момента, как я сделал предложение, – рассказал музыкант.

Мужчина поддерживал жену как дома во время схваток, так и в одной из частных клиник Киева. Об этом он сообщил в своем инстаграм.

Жена также подтвердила рождение первенца. Она поделилась кадрами ножек маленького сыночка.

Ранее музыкант сообщил о том, что пара долго не решалась на продолжение рода. Их пугала ответственность, материальное обеспечение малыша и здоровье. Но любящая жена смогла превратить его из мальчика в настоящего мужчину. Он безгранично счастлив от того, что скоро его будут звать папой.

Спасибо тебе, прекрасная, заботливая и верная жена, что выбрала именно меня из сотен претендентов, – высказался Денис Повалий.