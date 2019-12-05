Актер Джонни Галэки стал отцом (Фото)

Новости шоу бизнеса:44-летний Джонни Галэки впервые стал отцом и раскрыл пол ребенка.

В среду 44-летний Джонни Галэки и его 21-летняя возлюбленная Алайна Мейер стали родителями.

С исполненными благодарностью сердцами мы встретили нашего прекрасного сыночка, пришедшего в этот дивный мир. Спасибо вам всем за любовь и поддержку, — написал в микроблоге Джонни и сопроводил новость фотографией, на которой и Алайна держат новорожденного за ручки.

О беременности своей половинки Галэки также сообщил в Instagram в мае этого года и попросил фанатов уважать личную жизнь его семьи. Тогда поклонники актера шутили о том, что Джонни нужно назвать сына Шелдоном в честь его героя из «Теории большого взрыва». Но звездные родители придумали сыну имя, пока тот еще не появился на свет — мальчика планировали назвать Эйвери.

Ранее в одном из интервью Джонни говорил, что мечтает о девочке. Когда пол ребенка еще не был известен, актер покрасил ногти в розовый цвет и говорил, что ждет рождения дочери.

Только не рассказывайте этого моему ребенку, когда он подрастет! — шутливо отметил он. Позже Галэки сделал поправку и сказал, что неважно, какого пола будет ребенок, главное, чтобы он был здоровым.