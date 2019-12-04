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Роберт Дауни-младший неожиданно обратился к украинцам

Роберт Дауни-младший неожиданно обратился к украинцам
18:56 Ср, 4 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Звезда "Железного человека" пригласил украинцев на премьеру ленты.

Голливудский актер Роберт Дауни-младший записал видеоролик с обращением к украинцам, пригласив на премьеру фильма "Путешествие Доктора Дулиттла" (The Voyage of Doctor Dolittle).

В начале видео Роберт Дауни-младший просит позвать Ольгу, но не называет ее фамилии, и передать, что он сыграет роль ветеринара Дулиттла.

Затем голливудский актер добавил, что вместе с ним будет его друг-попугай по имени Полинезия, которая поет почти как соловей, но готовит "такой себе" борщ. 

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Пользователи в сети нагамаються догадаться о какой женщине говорил Роберт. В комментариях под роликом есть версия, что Дауни-младший вспомнил именно Ольгу Куриленко – актрису и модель украинского происхождения.

Добавим, Роберт Дауни-младший сыграл ветеринара в фильме "Путешествие Доктора Дулиттла" (The Voyage of Doctor Dolittle). Известно, что озвучивать животных будут голливудские звезды Джон Сина, Марион Котияр, Рами Малек, Крэйг Робинсон, Селена Гомес и другие. Кроме этого, в фильме появятся Антонио Бандерас, Майкл Шин и Генри Коллетт. Премьера "Путешествие Доктора Дулиттла" в Украине запланирована на 9 января 2020 года.

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Знаменитости, Актер, Роберт Дауни младший, Роберт Дауни.
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