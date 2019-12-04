Актер Райан Рейнольдс встретился с K-Pop группой EXO (Фото)

Новости шоу бизнеса:Райан не мог не поделиться своей радостью с подписчиками в Instagram.

В Сеуле Райана и EXO объединила премьера фильма "Шестеро вне закона", в котором Рейнольдс сыграл главную роль. Он был счастлив разделить свой триумф с шестью из девяти участников группы.

Я в группе, — такое заявление сделал актер.

На снимке он явно не вписывается в коллектив, но Райан уверяет, это точно не очередная шутка. По его словам, даже удар охранника электрошокером был всего лишь частью продуманной хореографии, над которой они с ребятами тщательно работали в студии. Исполнитель роли Дэдпула как всегда в своем репертуаре.

Возможностью сделать совместное фото воспользовался не только Райан. Оказалось, что один из учатсников группы Чанёль является большим поклонником творчества Рейнольдса, и он тоже был несказанно рад их встрече. Когда-то певец встречался с фанатами в костюме Дэдпула, и перевоплощения не осталось без внимания актера.

Как и всегда, в комментариях под фото в Instagram Рейнольдса подписчики шутили, разделяя этот момент с актером. "Я знал, что Дэдпул будет парнем из BTS", "Я надеялась, что Чанёль придет в костюме Дэдпула", — писали поклонники. Стоит отметить, что многие перепутали EXO с другой популярной группой BTS, и это сильно расстраивало фанатов K-Pop музыки.