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"Это цена за все мои ошибки": Брэд Питт лечится от алкозависимости

"Это цена за все мои ошибки": Брэд Питт лечится от алкозависимости
13:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Брэд Питт рассказал, как разрыв с Анджелиной Джоли изменил его жизнь.

У актера Брэда Питта и его бывшей возлюбленной Анджелины Джоли был один из самых сложных разводов в истории Голливуда. И хоть пара завершила отношения серией резонансных новостей, знаменитый красавец все же не жалеет, что был в браке со своенравной актрисой.

Как Брэд Питт рассказал своему коллеге Энтони Хопкинсу в Interview, несколько лет назад он страдал от алкозависимости. Развод и невозможность видеть детей кардинально изменили его будни, поэтому утешение голливудский красавец искал в алкоголе. Сейчас он понимает, что это было ошибкой, и откровенно заявляет, что до сих пор борется с зависимостью.

"Я глушил все проблемы алкоголем. До сих пор борюсь с этим. Это цена за все мои ошибки, которыми я не горжусь. Я ценю их, потому что ошибки сделали меня мудрее. Одно невозможно без другого... Важен следующий шаг человека – что он сделает после совершения ошибки. Именно это и определяет его, а не саму ошибку. Мы всегда будем делать ошибки. Но каким будет наш следующий шаг", – отметил Брэд Питт.

Кроме этого, актер не скрывает, что до сих пор был неэмоциональным в повседневной жизни. Однако, когда Брэд Питт объявил о разводе, а его дети жили в другом городе, он впервые за 20 лет заплакал. Теперь актер сообщает, что его умиляют много вещей и людей.

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"Я не плакал около 20 лет. Но сейчас, на этом этапе моей жизни, я стал более чувствительным. Меня трогают мои дети, мои друзья, просто что-то новое", – добавил он.

Кроме этого, в интервью New York Times актер рассказал о том, как проходил курс лечения от алкозависимости. В частности, Брэд Питт признался: собрание анонимных алкоголиков помогают ему справиться с проблемой и по-другому посмотреть на проблему.

"Я приложил максимум усилий и исключил алкоголь из своей жизни. Вокруг меня сидели люди, которые открыто и честно рассказывали о таких вещах, о которых я раньше не слышал. Участники бесед чувствовали себя в безопасности. Никто никого не осуждал. Оголив уродливые стороны самого себя, каждый из нас чувствовал какое-то освобождение. Все это очень ценно", – добавил Брэд Питт.

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Анджелина Джоли, Брэд Питт, Знаменитости, Звезды, Актер, Голливудский актер.
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