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Звезда сериала "Тайны Смолвилля" женился на своей возлюбленной

Звезда сериала "Тайны Смолвилля" женился на своей возлюбленной
17:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:В субботу, 30 ноября, Том Уэллинг и Джессика Роуз Ли официально поженились.

Звезда «Тайны Смолвилля» и его невеста принесли друг другу клятвы перед семьей и друзьями на свадебной церемонии, которая проходила в Sunstone Vineyards & Winery в Сан-Инесе, Калифорния.

Среди гостей церемонии бракосочетания была актриса Лоурен Джерман. Перед свадьбой она поделилась в своем Instagram черно-белой фотографией пары, на которой Том и Джессика целуются.

Счастливого дня свадьбы, мои любимые. Для меня было честью быть с вами в день, когда вы обручились. Желаю много лет радости, любви, здоровья, счастья и смеха, — написала Лоурен в микроблоге.

Роман Уэллинга и Ли начался в 2014 году, а зимой 2018-го пара заявила, что собирается пожениться.

Мой идеальный жених, я люблю тебя до бесконечности и даже больше. Спасибо за твою неизменную поддержку и сверхчеловеческую любовь. Я так рада, что ты есть в моей жизни, — писала Джессика в микроблоге, обращаясь к Тому.

 
 
 
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@asenseofhomeorg

Публикация от Jessica Rose Lee (@jessicarosewelling)

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В январе этого года у пары родился ребенок. Мальчика назвали Томсон. После родов Ли поделилась милой фотографией новорожденного малыша, завернутого в одеяло.

Это второй брак для Уэллинга. В 2002 году Том женился на Джейми Уайт, но пара рассталась в 2015-м.

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Свадьба, Актер, Том Уэллинг, Джессика Роуз Ли.
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