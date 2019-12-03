Звезда сериала "Тайны Смолвилля" женился на своей возлюбленной

Новости шоу бизнеса:В субботу, 30 ноября, Том Уэллинг и Джессика Роуз Ли официально поженились.

Звезда «Тайны Смолвилля» и его невеста принесли друг другу клятвы перед семьей и друзьями на свадебной церемонии, которая проходила в Sunstone Vineyards & Winery в Сан-Инесе, Калифорния.

Среди гостей церемонии бракосочетания была актриса Лоурен Джерман. Перед свадьбой она поделилась в своем Instagram черно-белой фотографией пары, на которой Том и Джессика целуются.

Счастливого дня свадьбы, мои любимые. Для меня было честью быть с вами в день, когда вы обручились. Желаю много лет радости, любви, здоровья, счастья и смеха, — написала Лоурен в микроблоге.

Роман Уэллинга и Ли начался в 2014 году, а зимой 2018-го пара заявила, что собирается пожениться.

Мой идеальный жених, я люблю тебя до бесконечности и даже больше. Спасибо за твою неизменную поддержку и сверхчеловеческую любовь. Я так рада, что ты есть в моей жизни, — писала Джессика в микроблоге, обращаясь к Тому.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @asenseofhomeorg Публикация от Jessica Rose Lee (@jessicarosewelling) 10 Ноя 2019 в 7:36 PST

В январе этого года у пары родился ребенок. Мальчика назвали Томсон. После родов Ли поделилась милой фотографией новорожденного малыша, завернутого в одеяло.

Это второй брак для Уэллинга. В 2002 году Том женился на Джейми Уайт, но пара рассталась в 2015-м.