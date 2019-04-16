Стало известно, кто снимется в 8 сезоне "Стрелы"

Новости культуры: Этот актер снимется в 8 и по совместительству последнем сезоне "Стрелы".

Том Уэллинг, который в двухтысячных целых 10 лет провел в образе Кларка Кента, так ни разу и не примерив костюм Супермена в "Тайнах Смолвиля", возвращается в "супергеройскую" телевселенную.

Ни канал CW, ни сам Уэллинг, правда, официально пока этот кастинг не подтвердили, а информация появилась благодаря одному из посетителей мероприятия Armageddon Expo в Новой Зеландии. В одной из панелей выставки принял участие Уэллинг, который, как сообщили очевидцы, и рассказал гостям мероприятия, что в следующем сезоне снимется в "Стреле". Никакой конкретики актер не сообщил, на роль, которую сыграет в 8 сезоне "Стрелы", даже не намекнул – но зато, по словам очевидцев, признался, что в свое время отказался от предложенной ему роли Супермена в "Супергерл" (в итоге костюм героя примерил звезда "Волчонка" Тайлер Хэклин).

Напомним, Том Уэллинг в роли Кларка Кента/Супермена снимался в сериале "Тайны Смолвиля" целых 10 лет, с 2001 по 2011 год. Восьмой и последний сезон "Стрелы" стартует в эфире грядущей осенью 2019.