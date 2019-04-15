Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Зеленский не придет сегодня на дебаты с Порошенко: названа причина
Зеленский не придет сегодня на дебаты с Порошенко: названа причина
Убийство ювелира Киселева раскрыто, есть задержанные
Убийство ювелира Киселева раскрыто, есть задержанные
Уотфорд - Арсенал: где смотреть и прогноз на матч 15 апреля
Уотфорд - Арсенал: где смотреть и прогноз на матч 15 апреля
Алена Шоптенко поделилась трогательной семейной фотографией
Алена Шоптенко поделилась трогательной семейной фотографией

"Большая маленькая ложь" 2 сезон: долгожданный трейлер (Видео)

"Большая маленькая ложь" 2 сезон: долгожданный трейлер (Видео)
17:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: Авторы популярного сериала "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies) готовят для киноманов громкую премьеру.

Уже 9 июня зрители смогут увидеть продолжение увлекательной истории о женщинах, которых объединяет внезапное убийство в школе. Но пока сериал еще не вышел в прокат, его авторы опубликовали первый официальный трейлер 2 сезона.

Телеканал HBO готовится к немалой премьере: уже 9 июня поклонники смогут увидеть 2 сезон популярного сериала "Большая маленькая ложь". А пока миллионы зрителей могут лишь гадать, как продолжится захватывающая история, в сети опубликовали первый официальный трейлер.

В эмоциональном ролике женщины из так называемой "Монтерейской пятерки" изо всех сил пытаться скрыть свои тайны, связанные с убийством на благотворительном балу. Кроме этого, во 2 сезоне сериала "Большая маленькая ложь" на телеэкранах появится Мерил Стрип, которая мастерски сыграла маму Перри. Она с подозрением относится ко всем и пытается раскрыть имя убийцы своего сына.

"Она к нам доберется, она доберется до нас всех. Ложь", – говорит актриса Зои Кравиц в трейлере.

"Большая маленькая ложь" 2 сезон: несколько фактов о сериале

Перед ожидаемой премьерой в сети опубликовали трейлер, который является первым анонсом от авторов "Большой маленькой лжи". До этого знаменитые актрисы, сыгравшие главные роли в киноленте, публиковали кадры со съемочной площадки. В частности, на фото появились Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц, Вудли, Лори Дерн и Мерил Стрип.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Сериал, Трейлер, Большая маленькая ложь, 2 сезон, Большая маленькая ложь 2 сезон, Большая маленькая ложь 2 сезон трейлер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 15 апреля – День святого Тита (Ледолома)
02 Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление
03 Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
04 Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
Выходные в апреле и мае: сколько дней будем отдыхать
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
ЕС утвердил скандальную реформу законодательства об авторских правах
ЕС утвердил скандальную реформу об авторских правах
Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону &quot;Игры престолов&quot;
Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь