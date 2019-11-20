Уникальное событие: Тейлор Свифт станет первой в мире "Женщиной десятилетия"

Новости культуры:Тейлор Свифт станет первым в мире лауреатом премии Billboard’s Women in Music 2019 "Женщина десятилетия".

Американская певицаТейлор Свифт готовится получить самую бесценную награду за все время ее карьеры. Речь идет об номинации "Женщина десятилетия" на премии Billboard’s Women in Music 2019.

Об этом сообщили на официальном сайте Billboard.

Отмечается, что награждение певицы будет проходить в театре The Hollywood Palladium, который находится в Лос-Анджелесе, 12 декабря.

Причиной вручения данной премии является то, что организаторы Billboard считают Тейлор "одной из самых опытных музыкальных художников всех времен в течение 2010-х".

Как известно, Тейлор Свифт десять раз получала престижную премию Grammy, пять из шести ее альбомов находились в рейтинге Billboard 200 на первых местах, а пять песен в разное время возглавляли Billboard Hot 100.

Об этой награде вспомнят также на премии American Music Awards 2019 в понедельник, 25 ноября.