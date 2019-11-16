Тейлор Свифт не перестает удивлять: выпущен нежный сингл к предстоящему мюзиклу "Кошки" (Видео)

Новости культуры:Американская кантри-певица представила саундтрек под названием "Beautiful Ghosts".

Тейлор Свифт, получившая премию в номинации "Артистка десятилетия" в рамках American Music Awards, и Эндрю Ллойд Уэббер вместе написали песню для киноверсии знаменитого бродвейского мюзикла "Кошки", трейлер которого был представлен ранее.

Хотя Свифт и появится в фильме, она не будет исполнять эту песню. В фильме композицию под названием Beautiful Ghosts споют Франческа Хейворд и Джуди Денч, а студийная версия в исполнении самой Свифт прозвучит в финальных титрах.

Напомним, кроме Тейлор Свифт в фильме снимались Ребел Уилсон, Йен МакКеллен, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден. Кроме того, Джуди Денч играет в киноадаптации мужскую роль, а Идрис Эльба перевоплотился в злодея. Картина должна выйти на экраны в декабре 2019 года.

Премьера мюзикла "Кошки" Эндрю Ллойда Уэббера, в основу которого легла книга детских стихов Т. С. Элиота "Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом", состоялась в Лондоне в 1981 году, а на Бродвее - в 1982 году. На протяжении 20 лет мюзикл был одной из самых известных бродвейских постановок.