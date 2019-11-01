Скачать
Пятница, 01.11.2019
Нафтогаз увеличивает цену на газ: кого коснется
Нафтогаз увеличивает цену на газ: кого коснется
В Киеве ограничили максимальную скорость движения: список улиц
В Киеве ограничили максимальную скорость движения: список улиц
Карпаты - Шахтер: анонс и прогноз на матч 13-го тура УПЛ
Карпаты - Шахтер: анонс и прогноз на матч 13-го тура УПЛ
Хэллоуин в США: как отметили праздник американцы
Хэллоуин в США: как отметили праздник американцы

Тейлор Свифт выиграла престижную музыкальную премию

Тейлор Свифт выиграла престижную музыкальную премию
10:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Тейлор Свифт получит еще одну награду в свою коллекцию.

Популярная американская певица Тейлор Свифт получит еще одну награду в свою коллекцию. Она победила в номинации "Артистка десятилетия" и получит премию в рамках American Music Awards. 

Торжественная церемония American Music Awards пройдет в Нью-Йорке 24 ноября. Именно тогда Тейлор Свифт получит престижную статуэтку и премию как "Артист десятилетия". Кроме этого, звезда поборется за победу еще в 5 номинациях – "Артист года", "Лучший клип", "Лучшая поп / рок-артистка", "Лучший поп / рок-альбом" и "Лучший современный артист". Поэтому есть большая вероятность, что знаменитая американка несколько раз будет выходить на сцену за наградами.

Как сообщают представители American Music Awards, в сети было открытое голосование, которое и помогло определить "Артиста десятилетия". Поклонмассово поддержали Тейлор Свифт, поэтому на официальной твиттер-странице заблаговременно появилось объявление о победителе в этой категории. По словам создателей премии, певица является одной из самых успешных вокалисток современности, что учли при выборе лауреата. Она может похвастаться 23 статуэтками American Music Awards, в то время как рекорд принадлежит Майклу Джексону (24 награды). Во время церемонии Тейлор Свифт не только получит награду, но и исполнит самые популярные хиты из своего репертуара.

Певица Maruv заинтриговала своих фанатов ярким образом

В этом десятилетии она выиграла больше наград American Music Awards, чем кто-либо другой. Она претендует на еще 5 отличий в 2019 году. И она выступает на нынешнем AMA's LIVE 24 ноября. Тейлор Свифт – наш "Артист десятилетия",– отметили представители премии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Тейлор Свифт, Певица, American Music Awards.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Итоги дня 31 октября: Генсек НАТО выступил в Раде, импичмент Трампа
04 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
05 "Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в ноябре: сколько украинцы будут отдыхать
Украинцам пообещали свободный роуминг в ЕС
Украинцам пообещали свободный роуминг в ЕС
Итоги дня 31 октября: Генсек НАТО выступил в Раде, импичмент Трампа
Итоги дня 31 октября: Столтенберг в Раде и импичмент Трампа
Хеллоуин 2019: как празднуют День всех святых в разных уголках мира
Хеллоуин 2019: как празднуют День всех святых в разных уголках мира
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь