Тейлор Свифт выиграла престижную музыкальную премию

Популярная американская певица Тейлор Свифт получит еще одну награду в свою коллекцию. Она победила в номинации "Артистка десятилетия" и получит премию в рамках American Music Awards.

Торжественная церемония American Music Awards пройдет в Нью-Йорке 24 ноября. Именно тогда Тейлор Свифт получит престижную статуэтку и премию как "Артист десятилетия". Кроме этого, звезда поборется за победу еще в 5 номинациях – "Артист года", "Лучший клип", "Лучшая поп / рок-артистка", "Лучший поп / рок-альбом" и "Лучший современный артист". Поэтому есть большая вероятность, что знаменитая американка несколько раз будет выходить на сцену за наградами.

Как сообщают представители American Music Awards, в сети было открытое голосование, которое и помогло определить "Артиста десятилетия". Поклонмассово поддержали Тейлор Свифт, поэтому на официальной твиттер-странице заблаговременно появилось объявление о победителе в этой категории. По словам создателей премии, певица является одной из самых успешных вокалисток современности, что учли при выборе лауреата. Она может похвастаться 23 статуэтками American Music Awards, в то время как рекорд принадлежит Майклу Джексону (24 награды). Во время церемонии Тейлор Свифт не только получит награду, но и исполнит самые популярные хиты из своего репертуара.

