Камила Кабельо выпустила зажигательную песню "Living Proof" из нового альбома

Новости культуры:Релиз пластинки Romance состоится 6 декабря этого года.

Кубино-американская певица Камила Кабельо, которая сыграет Золушку в новом ремейке, презентовала новую песню Living Proof.

Композиция войдет в новый альбом исполнительницы под названием Romance, который увидит свет 6 декабря этого года.

"Бог есть в каждом движении… И ты — живое доказательство", — подписала певица релиз своей новой песни в Facebook.

Ранее Кабельо также представила песню Cry For Me из будущего альбома.

Напомним, что Камила Кабелло и Шон Мендес приняли решение вместе пополнить коллекцию татуировок на своем теле. Поклонники могут расстроиться, но парные татуировки Камила и Шон в этот раз делать не стали. Однако каждая тату имеет свое особенное значение для них. Кабелло остановилась на цитате из фильма "Влюбленный Шекспир", и теперь на внутренней стороне правого мизинца певицы красуется надпись "это загадка". Шон решил посвятить свою татуировку младшей сестре Алии и набил себе за правым ухом изящную букву "А".