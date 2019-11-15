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Камила Кабельо выпустила зажигательную песню "Living Proof" из нового альбома

Камила Кабельо выпустила зажигательную песню "Living Proof" из нового альбома
17:21 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:Релиз пластинки Romance состоится 6 декабря этого года.

Кубино-американская певица Камила Кабельо, которая сыграет Золушку в новом ремейке, презентовала новую песню Living Proof. 

Композиция войдет в новый альбом исполнительницы под названием Romance, который увидит свет 6 декабря этого года.

"Бог есть в каждом движении… И ты — живое доказательство", — подписала певица релиз своей новой песни в Facebook.

Ранее Кабельо также представила песню Cry For Me из будущего альбома.

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Напомним, что Камила Кабелло и Шон Мендес приняли решение вместе пополнить коллекцию татуировок на своем теле. Поклонники могут расстроиться, но парные татуировки Камила и Шон в этот раз делать не стали. Однако каждая тату имеет свое особенное значение для них. Кабелло остановилась на цитате из фильма "Влюбленный Шекспир", и теперь на внутренней стороне правого мизинца певицы красуется надпись "это загадка". Шон решил посвятить свою татуировку младшей сестре Алии и набил себе за правым ухом изящную букву "А".

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Музыка, Клип, Видео, Песня, Новые песни, Певица, Living Proof, Трек, Камила Кабельо.
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