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Новый трек "Everything i wanted" от экстраординарной Билли Айлиш (Видео)

Новый трек "Everything i wanted" от экстраординарной Билли Айлиш (Видео)
22:50 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Певица посвятила сингл своему брату.

Американская певица Билли Айлиш, ставшая недавно лауреатом MTV Europe Music Awards, презентовала новую мелодичную песню Everything i wanted (Все, чего я хотела), которую посвятила брату Финнеасу О'Коннеллу.

Кроме того, в интервью BBC Radio 1 Айлиш рассказала, что идея песни пришла ей в голову после ночного кошмара, связанного с "Золотыми воротами" - знаменитым мостом самоубийц в Сан-Франциско.

Во сне она увидела, будто покончила с собой, прыгнув с него, а друзьям и поклонникам было все равно. Этот мост изображен на обложке сингла.

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Напомним, что Айлиш стала самой молодой исполнительницей, удерживающей первые строчки чартов. Американская певица Билли Айлиш, песня которой прервала рекордную серию рэпера Lil Nas X в хит-параде Billboard Hot 100, попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщается на странице Книги Рекордов в Twitter, дебютный альбом 17-летней певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go, вышедший весной 2019 года, занимал первое место в британском чарте на протяжении 114 дней, что делает ее самой молодой исполнительницей, удерживающей первые строчки чартов.

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Музыка, Сингл, Клип, Новая песня, Песня, Певица, Трек, Билли Айлиш, Everything i wanted.
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