Новый трек "Everything i wanted" от экстраординарной Билли Айлиш (Видео)

Новости культуры:Певица посвятила сингл своему брату.

Американская певица Билли Айлиш, ставшая недавно лауреатом MTV Europe Music Awards, презентовала новую мелодичную песню Everything i wanted (Все, чего я хотела), которую посвятила брату Финнеасу О'Коннеллу.

Кроме того, в интервью BBC Radio 1 Айлиш рассказала, что идея песни пришла ей в голову после ночного кошмара, связанного с "Золотыми воротами" - знаменитым мостом самоубийц в Сан-Франциско.

Во сне она увидела, будто покончила с собой, прыгнув с него, а друзьям и поклонникам было все равно. Этот мост изображен на обложке сингла.

Напомним, что Айлиш стала самой молодой исполнительницей, удерживающей первые строчки чартов. Американская певица Билли Айлиш, песня которой прервала рекордную серию рэпера Lil Nas X в хит-параде Billboard Hot 100, попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщается на странице Книги Рекордов в Twitter, дебютный альбом 17-летней певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go, вышедший весной 2019 года, занимал первое место в британском чарте на протяжении 114 дней, что делает ее самой молодой исполнительницей, удерживающей первые строчки чартов.