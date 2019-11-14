Верка Сердючка презентовала зажигательный хит "Make It Rain Champagne"

Новости культуры:Артистка вышла на сцену в конце концерта, чтобы поразить публику своей новой песней. Она называется "Make It Rain Champagne".

Во вторник, 12 ноября, во дворце "Украина" состоялся концерт "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Немало звезд порадовали поклонников новинками и уже полюбившимися хитами. Однако настоящей изюминкой этого концерта стало выступление звезды Евровидения 2007 Верки Сердючки.

Впервые за много лет артистка выпустила новый хит. В последний раз на всю страну прогремела песня "Розовый свитер". С того времени Адрей Данилко, работающий в образе Верки Сердючки, давал концерты уже с известным не только для украинской публики репертуаром.

Певица назвала исполнение новой композиции не премьерой, а лишь репетицией. Песня называется "Make It Rain Champagne". В переводе на русский – "Сделай дождь из шампанского".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@v_serduchka) 1 Июл 2017 в 2:55 PDT

На сцене звезда появилась в костюме, в котором представляла Украину на Евровидении в 2007 году. Специально для выступления ей пришлось забрать наряд из музея в Стокгольме, где он хранится.

"По контракту, я имею право его забирать, если мне нужно. Пока на нацотборе на "Евровидении" все выясняли, чей Крым, я успела в нем несколько раз выступить. Гастроли у меня западные, между прочим", – объяснил ситуацию Андрей Данилко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kp_ukraine) 12 Ноя 2019 в 3:02 PST

Зал слушал песню стоя и звал любимицу на бис трижды. Запись концерта "Вечер премьер" планируют показать в эфире "1+1" уже 24 декабря.

Кто такая Верка Сердючка?

1993 на конкурсе "Юморина" Андрей Данилко впервые представил Верку Сердючку большой аудитории. Она сразу начала пользоваться популярностью. Успех Сердючки продолжался во время гастролей Данилко по стране в рамках программы "Титаник". Настоящая популярность у Верки Сердючки появилась после того, как одна из компаний сняла рекламный ролик с ее участием. 9 марта 2007 года Андрей Данилко стал официальным представителем от Украины на Евровидении. Реакция на участие Данилко в женском образе не была однозначно положительной. Несмотря на отношение к его участию в соревновании, он подтвердил намерение выполнить в Хельсинки 12 мая 2007 года песню "Dancing Lasha Tumbai". С ней он занял второе место в конкурсе. По случаю 17-й годовщины независимости Украины Президент Ющенко предоставил Данилко звание Народный артист Украины.