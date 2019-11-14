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Верка Сердючка презентовала зажигательный хит "Make It Rain Champagne"

Верка Сердючка презентовала зажигательный хит "Make It Rain Champagne"
19:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Артистка вышла на сцену в конце концерта, чтобы поразить публику своей новой песней. Она называется "Make It Rain Champagne".

Во вторник, 12 ноября, во дворце "Украина" состоялся концерт "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Немало звезд порадовали поклонников новинками и уже полюбившимися хитами. Однако настоящей изюминкой этого концерта стало выступление звезды Евровидения 2007 Верки Сердючки.

Впервые за много лет артистка выпустила новый хит. В последний раз на всю страну прогремела песня "Розовый свитер". С того времени Адрей Данилко, работающий в образе Верки Сердючки, давал концерты уже с известным не только для украинской публики репертуаром.

Певица назвала исполнение новой композиции не премьерой, а лишь репетицией. Песня называется "Make It Rain Champagne". В переводе на русский – "Сделай дождь из шампанского". 

 
 
 
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На сцене звезда появилась в костюме, в котором представляла Украину на Евровидении в 2007 году. Специально для выступления ей пришлось забрать наряд из музея в Стокгольме, где он хранится.

"По контракту, я имею право его забирать, если мне нужно. Пока на нацотборе на "Евровидении" все выясняли, чей Крым, я успела в нем несколько раз выступить. Гастроли у меня западные, между прочим", – объяснил ситуацию Андрей Данилко. 

 
 
 
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Зал слушал песню стоя и звал любимицу на бис трижды. Запись концерта "Вечер премьер" планируют показать в эфире "1+1" уже 24 декабря.

Кто такая Верка Сердючка?

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1993 на конкурсе "Юморина" Андрей Данилко впервые представил Верку Сердючку большой аудитории. Она сразу начала пользоваться популярностью. Успех Сердючки продолжался во время гастролей Данилко по стране в рамках программы "Титаник". Настоящая популярность у Верки Сердючки появилась после того, как одна из компаний сняла рекламный ролик с ее участием. 9 марта 2007 года Андрей Данилко стал официальным представителем от Украины на Евровидении. Реакция на участие Данилко в женском образе не была однозначно положительной. Несмотря на отношение к его участию в соревновании, он подтвердил намерение выполнить в Хельсинки 12 мая 2007 года песню "Dancing Lasha Tumbai". С ней он занял второе место в конкурсе. По случаю 17-й годовщины независимости Украины Президент Ющенко предоставил Данилко звание Народный артист Украины.

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Андрей Данилко, Верка Сердючка, Хит, Артист, Певец, Композитор, Трек.
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