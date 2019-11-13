Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной 2019 года

Уже более 30 лет журнал People выбирает самого сексуального мужчину года среди знаменитостей.
На этот раз почетное звание досталось американскому певцу Джону Ледженду. Эту новость Ледженду сообщили прямо в эфире американского шоу "Голос", где Джон занимает кресло одного из наставников.
Я, конечно, обрадовался, но в то же время испугался, это же большая ответственность. Теперь все будут пристально рассматривать меня, чтобы убедиться, достаточно ли я сексуален для нового статуса, — поделился впечатлениями Ледженд.
Джон женат на телеведущей Крисси Тайген, воспитывает трехлетнюю дочь Луну и годовалого сына Майлза. У него много профессиональных достижений: Ледженд имеет 10 премий "Грэмми", а также "Оскар" и "Золотой глобус".
В прошлом году статус самого сексуального мужчины года присвоили актеру Идрису Эльба. Недавно он поздравил своего преемника в Twitter:
My G Congratulations brother !!! You deserve it. DO NOT TELL @TheRock He still thinks he’s got the title, I didn’t have the heart to tell him when I took it. https://t.co/3aQrpD1RIe
— Idris Elba (@idriselba) November 13, 2019
О боже! Поздравляю тебя, брат! Ты этого достоин. Только не говори об этом Дуэйну Джонсону — он все еще думает, что титул его. Я вот побоялся ему сказать, когда меня выбрали в прошлом году.
Недавно рейтинг сексуальных мужчин также составил журнал Just Jared. Издание запустило открытое голосование в Интернете, и пока что первое место держится за звездой сериала "Чужестранка" Сэмом Хьюэном.