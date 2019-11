Кто станет ведущим церемонии вручения премии "Золотой глобус" (Фото)

Популярный британский комик Рики Джервейс, который неоднократно заявлял, что больше никогда не возьмется за эту работу, в пятый раз станет ведущим церемонии вручения премии "Золотой глобус". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"И снова они сделали мне предложение, от которого я не могу отказаться. Но это последний раз, когда я решусь на это", - заявил актер.

Напомним, что Джервейс вел церемонии "Золотого глобуса" с 2010 по 2012 год включительно. У телетрансляций был один из самых высоких рейтингов за всю историю шоу. Однако некоторые голливудские звезды остались недовольны его едкими шутками.

