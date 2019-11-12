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Кто станет ведущим церемонии вручения премии "Золотой глобус" (Фото)

Кто станет ведущим церемонии вручения премии "Золотой глобус" (Фото)
19:13 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости шоу бизнеса:Торжество состоится 5 января 2020 года.

Популярный британский комик Рики Джервейс, который неоднократно заявлял, что больше никогда не возьмется за эту работу, в пятый раз станет ведущим церемонии вручения премии "Золотой глобус". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"И снова они сделали мне предложение, от которого я не могу отказаться. Но это последний раз, когда я решусь на это", - заявил актер.

Напомним, что Джервейс вел церемонии "Золотого глобуса" с 2010 по 2012 год включительно. У телетрансляций был один из самых высоких рейтингов за всю историю шоу. Однако некоторые голливудские звезды остались недовольны его едкими шутками.

Известная ведущая Эллен Дедженерес получит награду "Золотого глобуса"

Поэтому в 2015 году организаторы шоу пригласили на роль ведущих Тину Фей и Эми Полер. Рейтинг программы снизился сразу на 7%. В 2016 году его вновь пригласили вести торжественную церемонию.

Церемония вручения премии "Золотой глобус 2020" состоится 5 января 2020 года. Как сообщалось ранее, актриса и ведущая Эллен Дедженерес получит почетную награду "Золотого глобуса".

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Все по теме:

Голливуд, Золотой глобус, Премии, Рики Джервейс, Кинопремии, Золотой глобус-2020.
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