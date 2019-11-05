Известная ведущая Эллен Дедженерес получит награду "Золотого глобуса"

Новости шоу бизнеса:Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 5 января 2020 года.

Американская актриса и ведущая Эллен Дедженерес, имеющая наибольшее количество фейковых подписчиков в Instagram, получит почетную премию Carol Burnett на церемонии вручения "Золотого глобуса".

Как сообщается на сайте премии, награда будет вручена за выдающийся вклад в телевидение. Дедженерес станет второй обладательницей премии после Кэрол Бернетт, в честь которой она и названа.

Эллен Дедженерес обладательница 11 премий "Эмми" за "Шоу Эллен Дедженерес", которое выходит на американском телевидении с 2003 года. Ведущая двух церемоний вручения премии "Оскар".

"Ассоциация иностранной прессы Голливуда рада вручить Эллен Дедженерес награду Кэрол Бернетт. Она почти 25 лет очаровывала аудиторию своим неоспоримым шармом и остроумием. В дополнение к ее телевизионному успеху, она является адвокатом и филантропом, отдает свой голос тем, у кого его нет, и распространяет доброту и радость", - отметил президент ассоциации.

Как сообщалось ранее, драма Наримана Алиева "Домой" вошла в лонг-лист премии "Золотой глобус". Номинанты на премию "Золотой глобус" будут объявлены 9 декабря 2019 года. Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 5 января 2020 года.