"Кульбаби", "А я все плакала", "Я тобі брехала": какие клипы "выстрелили" в 2024 году

Эти клипы набрали миллионов просмотров и популяризируют украинскую музыку

2024 стал настоящим прорывом для украинской музыкальной индустрии. Наконец-то в наших чартах все меньше русской музыки, а украиноязычные песни все чаще попадают в тренды. Украинские исполнители не только радовали слушателей качественной музыкой, но и собирали миллионы просмотров на YouTube и становились "вирусными" в социальных сетях.

Нынешний год стал еще одним подтверждением того, что украинская музыкальная сцена способна создавать работы мирового уровня. "Телеграф" решил вспомнить клипы, которые "выстрелили" в 2024 году.

Какие музыкальные клипы стали прорывами в 2024 году

"А я все плакала" DOROFEEVA ft. LEBIGA

Надя Дорофеева и Михаил Лебига "порвали" все украинские чарты. В трендах YouTube клип был первым еще несколько дней после выхода и до сих пор остается на 24 месте. Видео набрало 22 млн просмотров.

Latexfauna "Masandra"

Клип на эту песню был выпущен в 2023 году, но популярным он стал лишь в конце 2024 года. Видео набрало 23 млн просмотров, а песня стала первой из попавших в мировые чарты.

"Одуванчики" Тоня Матвиенко

Этот трек певица выпустила еще два года назад. Тогда она была популярна для довольно узкой аудитории, а сейчас, в 2024 году, попала в тренды TikTok и завирусилась среди молодежи. Сейчас клип собрал 4 млн просмотров.

"Губы у губах " Jerry Heil и Dantes

Долгое время после релиза трек был в трендах YouTube и был небезызвестным в Украине. Сейчас на видео 4 млн просмотров.

Teresa & Maria — alyona alyona & Jerry Heil

Трек, с которым артистки представляли Украину на "Евровидении 2024", стал мега популярным в этом году. В начале года он раздавался "из каждого чайника", сейчас собрал 14 млн просмотров, а видео выступления — 15 млн.

"Три сестры" — Vlad Darvin

Этот трек был выпущен еще четыре года назад на русском языке. Однако его украинская версия внезапно завирусилась в TikTok. В ленте рекомендаций почти каждое второе видео записано под эту песню.

"Напомни" — Domiy

В тренды YouTube этот трек попал также через год после релиза. Песня была выпущена еще в конце 2023 года, а уже во второй половине 2024 года набрала 39 млн просмотров.

"Я тебе лгала" — Klavdiia Petrivna

Загадочная исполнительница с необычным голосом набирала миллионы просмотров еще до того, как рассекретила свою личность. Этот трек набрал 10 млн просмотров в достаточно короткий срок, а Соломия Опрышко (настоящее имя певицы) собрала два Дворца спорта.

"Хартбит" — DOROFEEVA

Ключевой трек альбома певицы набрал 11 млн просмотров на YouTube. В клипе она предстала в соблазнительном образе, а трек стал одним из самых популярных в 2024 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных премьерах 2024 года. Среди них – Klavdia Petrivna, Сталкер-2, "Холостяк" и другие.