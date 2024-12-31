"Кульбаби", "А я все плакала", "Я тобі брехала": які кліпи "вистрелили" у 2024 році

Ці кліпи набрали мільйонів переглядів і популяризують українську музику

2024 рік став справжнім проривом для української музичної індустрії. Нарешті в наших чартах все менше російської музики, а україномовні пісні все частіше потрапляють у тренди. Українські виконавці не тільки радували слухачів якісною музикою, а й збирали мільйони переглядів на YouTube і ставали "вірусними" у соціальних мережах.

Цей рік став ще одним підтвердженням того, що українська музична сцена здатна створювати роботи світового рівня. "Телеграф" вирішив пригадати кліпи, які "вистрелили" у 2024 році.

Які музичні кліпи стали проривами у 2024 році

"А я все плакала" DOROFEEVA ft. LEBIGA

Надя Дорофєєва та Михайло Лебіга "порвали" усі українські чарти. У трендах YouTube кліп був першим ще кілька днів після виходу, і досі залишаються на 24 місці. Відео набрало 22 млн переглядів.

Latexfauna "Masandra"

Кліп на цю пісню було випущено у 2023 році, але популярним він став лише наприкінці 2024. Відео набрало 23 млн переглядів, а пісня стала першою з тих, що потрапила у світові чарти.

"Кульбаби" Тоня Матвієнко

Цей трек співачка випустила ще 2 роки тому. Тоді вона була популярною та досить вузьку аудиторію, а зараз, у 2024 році потрапила до трендів TikTok і завірусилася серед молоді. Зараз кліп набрав 4 млн переглядів.

"Губи у губах" Jerry Heil і Dantes

Тривалий час після релізу трек був у трендах YouTube і був досить відомим в Україні. Зараз на відео 4 млн переглядів.

Teresa & Maria — alyona alyona & Jerry Heil

Трек, з яким артистки представляли Україну на "Євробаченні 2024" став мегапопулярним у цьому році. На початку року він лунав "з кожного чайника", а зараз кліп зібрав 14 млн переглядів, а відео виступу — 15 млн.

"Три сестри" — Vlad Darvin

Цей трек був випущений ще 4 роки тому російською мовою. Однак його українська версія раптово завірусилася у TikTok. У стрічці рекомендацій майже кожне друге відео записане під цю пісню.

"Нагадай" — Domiy

До трендів YouTube цей трек потрапив також за рік після релізу. Пісня була випущена ще наприкінці 2023 року, а вже у другій половині 2024 набрала 39 млн переглядів.

"Я тобі брехала" — Klavdiia Petrivna

Загадкова виконавиця з незвичним голосом набирала мільйони переглядів ще до того, як розсекретила свою особистість. Цей трек набрав 10 млн переглядів за досить короткий термін, а Соломія Опришко (справжнє ім’я співачки) зібрала два Палаци спорту.

"Хартбіт" — DOROFEEVA

Ключовий трек альбому співачки набрав 11 млн переглядів на YouTube. У кліпі вона постала у спокусливому образі, а трек став одним із найпопулярніших у 2024 році.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні прем’єри 2024 року. Серед них — Klavdia Petrivna, Сталкер-2, "Холостяк" та інші.