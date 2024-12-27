Что слушали украинцы: топ-10 самых популярных песен в Украине за 2024 год
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Эти 10 треков были самыми прослушиваемыми в 2024 году
Конец года — самое время подводить итоги. Этот 2024 год подарил украинцам много крутых песен, которые стали настоящими хитами и которые получили множество прослушиваний на разных медиаплатформах. Так что рассказываем о 10 самых популярных хитах этого года. Также "Телеграф" рассказывал про топ-8 украинских звезд, которые пошли служить в ВСУ в 2024 году.
"Телеграф" расскажет о самых популярных песнях 2024 года по версии музыкальной стриминговой платфонрмы Spotify.
Топ-10 песен, которые больше всего слушали украинцы в 2024 году
Год, который уходит, был богатым на премьеры у украинских артистов. Некоторые из них стали настоящими хитами и очень полюбилось слушателям и зрителям. Предлагаем ознакомится с самыми популярными хитами в Украине за 2024 год, хотя… скорее всего вы уже слишали эти песни.
Alyona Alyona, Jerry Heil — Teresa & Maria
Клавдия Петровна — "Я тобі брехала"
Клавдия Петровна — "Знайди мене"
Chico, Qatoshi, 100лиця — "Покохай мене"
Dorofeeva, Lebiga — "А я все плакала"
KRBK — "Крепче"
Артем Пивоваров, Клавдия Петровна — "Барабан"
SadSvit, Структура Щастя — "Силуети"
Wellboy, Parfeniuk — "Забий"
Wellboy — "Додому"
Ранее "Телеграф" рассказывал, топ-10 главных премьер 2024 года. Klavdia Petrivna, Сталкер-2, "Холостяк" и пикантный клип Latexfauna.