Что слушали украинцы: топ-10 самых популярных песен в Украине за 2024 год

Эти 10 треков были самыми прослушиваемыми в 2024 году

Конец года — самое время подводить итоги. Этот 2024 год подарил украинцам много крутых песен, которые стали настоящими хитами и которые получили множество прослушиваний на разных медиаплатформах. Так что рассказываем о 10 самых популярных хитах этого года. Также "Телеграф" рассказывал про топ-8 украинских звезд, которые пошли служить в ВСУ в 2024 году.

"Телеграф" расскажет о самых популярных песнях 2024 года по версии музыкальной стриминговой платфонрмы Spotify.

Топ-10 песен, которые больше всего слушали украинцы в 2024 году

Год, который уходит, был богатым на премьеры у украинских артистов. Некоторые из них стали настоящими хитами и очень полюбилось слушателям и зрителям. Предлагаем ознакомится с самыми популярными хитами в Украине за 2024 год, хотя… скорее всего вы уже слишали эти песни.

Alyona Alyona, Jerry Heil — Teresa & Maria

Клавдия Петровна — "Я тобі брехала"

Клавдия Петровна — "Знайди мене"

Chico, Qatoshi, 100лиця — "Покохай мене"

Dorofeeva, Lebiga — "А я все плакала"

KRBK — "Крепче"

Артем Пивоваров, Клавдия Петровна — "Барабан"

SadSvit, Структура Щастя — "Силуети"

Wellboy, Parfeniuk — "Забий"

Wellboy — "Додому"

Ранее "Телеграф" рассказывал, топ-10 главных премьер 2024 года. Klavdia Petrivna, Сталкер-2, "Холостяк" и пикантный клип Latexfauna.