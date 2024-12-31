Самая красивая пара Голливуда официально развелась

Анджелина Джоли и Брэд Питт после 8 лет судовых процессов официально развелись

Самая красивая пара Голливуда Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись. Судовые процессы между актерами продолжались около 8 лет и наконец-то развод был оформлен 30 декабря.

Как сообщает издание Daily Mail, при этом бывшие супруги Джоли и Питт продолжают судебные разбирательства из-за виноградников — шато Chateau Miraval.

"Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с мистером Питтом. Ей и детям осталось все имущество, которое они делили с ним, и с тех пор она сосредоточилась на своей семье. Честно говоря, Анджелина сильно истощена, но рада, что эта часть ее жизни завершилась", — заявил адвокат Анджелины Джоли Джеймс Саймон журналистам.

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Getty Images

Отметим, что о романе Анджелины Джоли и Брэда Питта стало известно в 2006 году. Пара познакомилась на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" и с того времени не расставалась. Спустя восемь лет отношений, в 2014 году актеры поженились. Однако уже в 2016 году стало известно, что Джоли и Питт решили разойтись.

За время отношений в семье Джоли и Питта появилось шестеро детей — трое родных и еще трое приемных. Все дети после расставания звезд остались с Анджелиной Джоли.

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Getty Images

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