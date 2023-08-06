"Мистер и миссис Смит" 18 лет спустя: как изменились Анджелина Джоли и Брэд Питт (фото)

В фильме "Мистер и миссис Смит" зрители смогли насладиться одной из самых ярких пар Голливуда

Американский комедийный боевик Дага Лаймана "Мистер и миссис Смит" (Mr. & Mrs. Smith) вышел на экраны 18 лет назад. Главные роли в картине исполнили звезды Голливуда — Анджелина Джоли и Брэд Питт, экранный роман перенесся в реальность.

"Телеграф" рассказывает, какими мы увидели Анджелину Джоли и Брэда Питта в фильме "Мистер и миссис Смит" в 2005 году и как актеры изменились за это время.

Картина рассказывает о перипетиях в жизни супружеской пары наемных убийц Джона и Джейн. По заданию разных заказчиков герои должны убить друг друга. Критики по-разному оценили фильм, но зрителям "Мистер и миссис Смит" полюбился за "химию" между главными персонажами. Так или иначе, в прокате удалось собрать приличную сумму в 478 миллионов долларов США.

Брэд Питт раньше и сейчас

Роль Джона Смита блестяще исполнил Брэд Питт, которому сегодня 59 лет. На пике своей карьеры считался секс-символом Голливуда, получил ряд наград (среди них "Оскар" и "Золотой глобус"), прославился благодаря фильмам "Бойцовский клуб", "Троя", "Двенадцать друзей Оушена", "12 обезьян", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Однажды в Голливуде" и другим. В 2023 году сыграл одну из ролей в фильме "Вавилон", который попал в список номинантов на "Оскар".

Актер поседел. Фото: Getty Images

Сейчас Питт носит бороду. Фото: Getty Images

Анджелина Джоли раньше и сейчас

Джейн Смит воплотила на экране Анджелина Джоли, ныне ей 48 лет. Одна из самых красивых актрис Голливуда, посол доброй воли ООН, обладательница престижных кинонаград ("Оскар" и "Золотой глобус" включительно), звезда фильмов "Лара Крофт", "Малефисента", "СОлт", "Турист". Поддерживает Украину в борьбе против российского агрессора, во время полномасштабной войны приезжала во Львов.

На красоту звезды годы не влияют. Фото: Getty Images

Актриса остается одной из самых красивых актрис Голливуда. Фото: Getty Images

Отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли

Именно на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли возникла интрижка. В год выхода картины, 2005-ом, актер развелся после пяти лет отношений с актрисой Дженнифер Энистон.

Съемки "Мистера и миссис Смит". Фото: Getty Images

Роман Питта и Джоли набирал обороты, они стали одной из самых красивых пар Голливуда, хотя свадьба состоялась лишь спустя девять лет отношений, в 2014-ом. В 2005 году Питт усыновил приемных детей Джоли (камбоджийца Мэддокса и эфиопку Захаруиз). 2006 — Джоли беременна, родилась Шайло. 2007 – усыновление Пакса Тьена из Вьетнама. Год спустя – актриса снова в положении, рождается двойня – Нокс и Вивьен.

Джоли и Питт были очень красивой парой. Фото: Getty Images

В какой-то момент у пары начались проблемы. То ли разногласия в методах воспитания, то ли ревность, то ли плохие привычки Питта привели к постоянным ссорам. В 2016 году Джоли подала на развод, процесс был громким, актер с трудом добивался возможности видеться и общаться с детьми.

Анджелина Джоли с детьми. Фото: Getty Images

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